Chocolate, nieve y sabores patagónicos: Esquel tendrá un festival para disfrutar el invierno

Del 13 al 18 de agosto, Esquel se vestirá de chocolate con una nueva propuesta que combinará sabores, arte, gastronomía y los paisajes invernales de la cordillera. Se trata de Choco Nieve, un evento que invita a vecinos y turistas a disfrutar del invierno a través de experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia.

La iniciativa es organizada por chocolaterías, locales gastronómicos y referentes del sector turístico de la ciudad, y contará con circuitos gastronómicos, degustaciones, clases de cocina, propuestas de coctelería y espacios de encuentro vinculados al chocolate y los productos regionales.

Un circuito para descubrir los sabores del invierno

La propuesta comenzará el jueves 13 de agosto en Bistró Café, donde se realizará una experiencia gastronómica exclusiva para dar inicio a la semana dedicada al chocolate.

El viernes 14, Haiku, casa de té, abrirá sus puertas con una propuesta que tendrá al chocolate como protagonista en todas sus versiones, acompañada por pastelería artesanal, opciones saludables y un menú salado con productos regionales, además del tradicional chocolate caliente.

El sábado 15, desde las 18:30 horas, será el turno de Croeso con un Chocolate Tasting, una cata guiada con degustación de chocolates y un maridaje con vinos y espumantes de Chacra Baruk. La actividad tendrá cupos limitados y requerirá reserva previa.

Además, la artista Roxana Rapp coordinará un taller de pintura que combinará la gastronomía con la expresión artística.

Dos jornadas abiertas con chocolate, cocina y música

El domingo 16 y lunes 17 de agosto, de 14 a 20 horas, el Centro Cultural Esquel Melipal será el punto de encuentro para las actividades abiertas y gratuitas destinadas a residentes y visitantes.

Durante ambas jornadas habrá feria de artesanos y emprendedores, clases de cocina, talleres, propuestas de coctelería, degustaciones y música en vivo.

Entre las actividades confirmadas, la chocolatería Braese brindará una clase de elaboración de chocolate en rama. Además, Mr. Piche y La Galesa presentarán un alfajor de chocolate con fernet, una propuesta que combina sabores tradicionales con una alternativa innovadora.

Por su parte, La Encrucijada realizará un taller de coctelería con el cacao y su historia como protagonistas. También participará la chocolatera trelewense Sandra Jones, quien realizará figuras de chocolate en vivo.

La agenda incluirá además demostraciones y clases de cocina a cargo de Gene, la elaboración de ñoquis de chocolate del chef Sebastián Fredes, propietario de Don Chiquino, y las propuestas chocolateras de Dulzuras de Esquel y Dulcinea.

Chocolate, nieve y una escapada para disfrutar Esquel

Más allá de la gastronomía, Choco Nieve busca invitar a vivir una experiencia integral de invierno en la ciudad, combinando sabores locales con los atractivos naturales de la región.

Durante el fin de semana largo, quienes visiten Esquel podrán sumar a la propuesta actividades como recorrer el centro de esquí La Hoya, realizar paseos en La Trochita y disfrutar de los paisajes del Parque Nacional Los Alerces cubiertos por la nieve.

Con una agenda que reúne chocolate, cocina, arte y turismo, Choco Nieve se presenta como una nueva alternativa para disfrutar de Esquel durante la temporada invernal.

Para consultas e información, los interesados pueden comunicarse a o con la Subsecretaría de Turismo al teléfono +54 2945 529616.

MA