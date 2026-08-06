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06 de Agosto de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

El equipo masculino del Hockey de Trevelin clasificó para los Nacionales Evita en Mar del Plata

Superó en la final al Seleccionado Austral por 4 a 3 en la final provincial que tuvo lugar en Rawson
Por Redacción Red43

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La Escuela Municipal de Hockey de Trevelin logró una hazaña histórica al coronarse campeona de la etapa provincial de los Juegos Evita en Rawson. El conjunto masculino de la categoría Sub-14 representará a la provincia de Chubut en la instancia nacional en Mar del Plata, marcando un hito para el deporte cordillerano.

 

El logro adquiere un valor especial debido a las condiciones de entrenamiento. En Trevelin, el equipo practica la modalidad hockey indoor (pista). Sin embargo, el torneo provincial de los Juegos Evita se disputó bajo la modalidad de hockey 7 en césped sintético.

 

A pesar de no contar con canchas de sintético con arena en la zona para entrenar dicha especialidad, la técnica y prolijidad del juego indoor adquiridas por los jóvenes les permitió adaptarse rápidamente al cambio de superficie, palo y bocha.

 

El certamen contó con tres equipos en la categoría Sub14: Trevelin, Rawson y la Selección Austral (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly). Tras una fase de todos contra todos con partidos de ida y vuelta, Trevelin cerró la etapa como líder con dos victorias, un empate y una derrota.

 

En la gran final se midió nuevamente ante la Selección Austral. Tras haber caído en el primer choque clasificatorio y ganado el segundo 2-1, el partido decisivo fue una auténtica batalla futbolística y táctica donde los cordilleranos se impusieron por 4 a 3 para alzar la copa.

 

En diálogo con este medio el entrenador Alejandro Sabelli destacó la trayectoria y el esfuerzo del plantel:

 

"La verdad que es un equipo que viene trabajando hace mucho, desde muy chicos. Es un grupo que se conoce, que ha participado en nacionales y cuyos integrantes forman parte de los seleccionados de Bariloche y Los Lagos. Vienen haciendo un lindo proceso."

 

 

REPRESENTACIÓN COMPLETA DE TREVELIN

 

La delegación de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes también contó con la participación del equipo Sub14 Damas. Las chicas completaron un destacado torneo obteniendo el sexto puesto entre 9 participantes, tras cosechar tres victorias, un empate y dos derrotas, quedando muy cerca de acceder a las semifinales.

 

 

PLANTELES DE TREVELIN

 

Equipo Masculino (Campeones Provinciales): Ignacio Zatarain, Erick Alexander Quesada Vera, Hikari Aleuy Mardones, Gwyn Francisco Mardones Chuquel, Vicente Sabelli Arienti, Álvaro David Espinoza Krieger, Santino Madeira Fernández, Alejo Rivera Taux y Bautista Ezcurra.

 

Equipo Sub14 Damas: Juana Filess, Valentina Buono, Jazmín Linero, Kiana Allen Medina Vardez, Felicitas Linero, Evangelina Johana Trafipán, Felicitas Taravello, María Paz Williams, María Mercedes Latteulade e Iona Malena Muñoz Gómez.

 

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