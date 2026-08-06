El equipo masculino del Hockey de Trevelin clasificó para los Nacionales Evita en Mar del Plata

La Escuela Municipal de Hockey de Trevelin logró una hazaña histórica al coronarse campeona de la etapa provincial de los Juegos Evita en Rawson. El conjunto masculino de la categoría Sub-14 representará a la provincia de Chubut en la instancia nacional en Mar del Plata, marcando un hito para el deporte cordillerano.

El logro adquiere un valor especial debido a las condiciones de entrenamiento. En Trevelin, el equipo practica la modalidad hockey indoor (pista). Sin embargo, el torneo provincial de los Juegos Evita se disputó bajo la modalidad de hockey 7 en césped sintético.

A pesar de no contar con canchas de sintético con arena en la zona para entrenar dicha especialidad, la técnica y prolijidad del juego indoor adquiridas por los jóvenes les permitió adaptarse rápidamente al cambio de superficie, palo y bocha.

El certamen contó con tres equipos en la categoría Sub14: Trevelin, Rawson y la Selección Austral (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly). Tras una fase de todos contra todos con partidos de ida y vuelta, Trevelin cerró la etapa como líder con dos victorias, un empate y una derrota.

En la gran final se midió nuevamente ante la Selección Austral. Tras haber caído en el primer choque clasificatorio y ganado el segundo 2-1, el partido decisivo fue una auténtica batalla futbolística y táctica donde los cordilleranos se impusieron por 4 a 3 para alzar la copa.

En diálogo con este medio el entrenador Alejandro Sabelli destacó la trayectoria y el esfuerzo del plantel:

"La verdad que es un equipo que viene trabajando hace mucho, desde muy chicos. Es un grupo que se conoce, que ha participado en nacionales y cuyos integrantes forman parte de los seleccionados de Bariloche y Los Lagos. Vienen haciendo un lindo proceso."

REPRESENTACIÓN COMPLETA DE TREVELIN

La delegación de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes también contó con la participación del equipo Sub14 Damas. Las chicas completaron un destacado torneo obteniendo el sexto puesto entre 9 participantes, tras cosechar tres victorias, un empate y dos derrotas, quedando muy cerca de acceder a las semifinales.

PLANTELES DE TREVELIN

Equipo Masculino (Campeones Provinciales): Ignacio Zatarain, Erick Alexander Quesada Vera, Hikari Aleuy Mardones, Gwyn Francisco Mardones Chuquel, Vicente Sabelli Arienti, Álvaro David Espinoza Krieger, Santino Madeira Fernández, Alejo Rivera Taux y Bautista Ezcurra.

Equipo Sub14 Damas: Juana Filess, Valentina Buono, Jazmín Linero, Kiana Allen Medina Vardez, Felicitas Linero, Evangelina Johana Trafipán, Felicitas Taravello, María Paz Williams, María Mercedes Latteulade e Iona Malena Muñoz Gómez.