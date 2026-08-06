Chubut declaró la emergencia hídrica ante el descenso de los caudales

La Legislatura del Chubut sancionó en la sesión de este jueves la declaración de la emergencia hídrica en Chubut por el plazo de un año, para garantizar la provisión de agua potable a la población y a los productores frente al descenso de los niveles del caudal de las cuencas de los ríos, que hoy están por debajo de los promedios históricos.

La medida, impulsada por el Gobierno de Ignacio “Nacho” Torres, fue aprobada por mayoría con los votos de los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense y la diputada Mariela Williams de Primero Chubut-CET, mientras que su compañera de bloque, Tatiana Goic, se abstuvo.

La iniciativa autoriza al Instituto Provincial del Agua (IPA) y a la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación a llevar adelante todas las acciones urgentes e inmediatas que resulten necesarias para afrontar la emergencia hídrica, como así también realizar contrataciones de servicios y obras necesarias para afrontar la crisis.

Asimismo, establece que se deberá promover la utilización racional del recurso hídrico procurando la utilización de agua subterránea en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial.

La emergencia hídrica

Al fundamentar el proyecto, el diputado Sergio Ongarato (Despierta Chubut), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, explicó que la provincia hoy atraviesa “una situación de emergencia de acuerdo con los estudios realizados por el IPA del caudal de los ríos Chubut y Senguer, fundamentalmente, que abastecen de agua potable al 90% aproximadamente de la población y que también tienen un rol importante en la producción de nuestra provincia”.

“Estas mediciones, que están indicadas en los fundamentos de la ley con gráficos y con datos, marcan un déficit importante en los caudales de las cuencas que tenemos en nuestra provincia, con un déficit del 50% y en algunos casos hasta el 70% de los promedios históricos que se venían registrando ya en nuestra provincia”, puntualizó.

“Y esta disminución importante de los caudales comprometen seriamente el abastecimiento de agua potable y el abastecimiento de agua para la producción. Por eso es necesario encarar obras de emergencia en distintos puntos de la provincia con prioridad en el agua potable para los chubutenses y para la producción”, agregó.

“El proyecto habilita los instrumentos previstos en la legislación vigente que tenemos en nuestra provincia para atender situaciones como las que estamos abordando a través de mecanismos de contratación directa o de reasignación de partidas presupuestarias que atiendan la crisis hídrica. Esto va a permitir reparar captaciones de agua, reforzar las tomas de agua, reparar acueductos, realizar perforaciones”, explicó.

También reconoció el trabajo de los técnicos del IPA, y remarcó que el trabajo realizado por ellos permitirá desarrollar las obras que son necesarias en esta situación de emergencia hídrica.

En la misma línea, Leonardo Bowman (Despierta Chubut) resaltó que esta medida va a permitir hacer más eficiente el servicio en las localidades de Trelew y Puerto Madryn, y en los canales de riego del Virch. “Esta ley no sólo prevé el uso para el crecimiento de consumo humano sino también mejorar la eficacia del uso para riesgo”, subrayó.

Reparos y disidencias

Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) justificó su abstención al esgrimir que “falta muchísima información”, si bien no desconoció la gravedad del problema hídrico que afecta a la provincia. Y por esta razón indicó que no iba a oponerse a la medida.

A su turno, la diputada de Arriba Chubut Norma Arbilla fundamentó el rechazo del bloque al proyecto de ley al considerar que “tiene inconsistencias” y remarcó que los datos recabados refieren al 2024.

En ese contexto, calificó de “alarmante” la disminución del caudal del río. Y agregó: “Acá hay otro problema muchísimo más grave, que son las desviaciones, que no sé si están todas registradas y si tienen contabilizados los desvíos del río que hay desde la cuenca alta hasta llegar acá al mar”, refirió.

Además, planteó que no queda claro el funcionamiento del comité de cuenca, incluidas las cooperativas y los productores independientes, razón por la cual entendió que quedan varias cuestiones por resolver antes de avanzar en medidas que, aun así, no desconoció que son necesarias.

En la misma línea, Vanesa Abril (arriba Chubut) expresó que las respuestas siguen siendo incompletas. “Cuando solicitamos la información respecto de los productores que van a ser alcanzados por esta herramienta dijo estar esperando aún respuestas del Ministerio de Producción. Cuando los funcionarios no son los que dan la información, cuando no tenemos respuestas concretas respecto de qué van a hacer con una herramienta que no delimita los alcances”, indicó.

Finalmente, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, justificó su rechazo recalcando que “conocemos que existe el problema de la escasez del agua por lo que hemos podido dialogar con pobladores de distintos pueblos que se abastecen del río Chubut”. Sin embargo, completó, “se alerta sobre una problemática, pero a la vez no se plantea ningún tipo de control al respecto de las perforaciones que se plantea hacer ni se salvaguarda que no sean sobreexplotados los acuíferos”.

Mejoras habitacionales para Facundo

En la misma sesión, la Cámara también aprobó el Proyecto de Ley N° 87/26, remitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se ratifica el convenio celebrado entre el IPVyDU y la Comuna Rural de Facundo para la ejecución de obras de mejoramiento habitacional.

Al presentar la iniciativa, la diputada Leticia Magaldi, del bloque Despierta Chubut, destacó que el convenio responde a una necesidad concreta de las familias de la localidad y permitirá avanzar en obras destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.

Asimismo, remarcó que la inversión prevista fortalecerá la calidad de vida de los vecinos de la comuna rural, promoviendo mejores condiciones habitacionales a través del trabajo conjunto entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Comuna Rural de Facundo.

R.G