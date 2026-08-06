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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Operadores de Córdoba llegaron a Esquel para impulsar el turismo en la cordillera

El Fan Tour organizado por Chubut Turismo busca que agencias conozcan el destino y promocionen la región. “Hace falta que se difunda más para que el volumen sea mayor”, destacó Rubén Darío Faber.
Por Redacción Red43

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Esquel busca conquistar al turismo cordobés: operadores de viajes llegaron a la región para conocer sus atractivos y generar nuevas propuestas comerciales de cara a las próximas temporadas.

 

Rubén Darío Faber, representante de Tucano Tours, arribó por primera vez a la cordillera en el marco de un Fan Tour organizado por la Oficina de Turismo de Chubut, aprovechando la conexión aérea entre Córdoba y Esquel.

 

“Venimos todos en un Fan Tour, invitados por la oficina de turismo de Chubut, en el vuelo que ha puesto Aerolíneas Argentinas a Esquel, a conocer las maravillas que tenemos acá, sobre la cordillera”, explicó.

 

Durante la visita, los operadores recorrerán Esquel y Trevelin con el objetivo de conocer los atractivos y luego incorporarlos a sus propuestas turísticas.

 

Faber destacó que existe interés por parte de los viajeros cordobeses, aunque remarcó la importancia de seguir difundiendo el destino. “Hay consultas, pero creo que necesitamos más difusión. Justamente de eso se trata esto, de que los operadores puedan conocer los destinos y después promocionarlos a las agencias de viaje”, señaló.

 

Sobre la consolidación del vuelo Córdoba–Esquel, sostuvo que se trata de un proceso que requiere continuidad. “Las condiciones están dadas. Hace falta que se difunda más para que el volumen sea mayor y podamos llenar el avión, que es lo que todos queremos también”, afirmó.

 

El operador también valoró la posibilidad de generar vínculos con prestadores locales para fortalecer la llegada de visitantes a la región. “Venimos a contactarnos, no solo a ver lugares, sino a contactarnos con las personas que son las que permiten que luego se generen los programas”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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