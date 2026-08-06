Volver a Esquel fue más fácil: la historia de un vecino que llegó desde Córdoba

El vuelo directo Córdoba–Esquel fue clave para que un vecino de la ciudad pudiera volver a la cordillera y disfrutar de la nieve después de un tiempo viviendo fuera de la provincia.

Oriundo de Esquel y actualmente radicado en Córdoba, contó que la conexión aérea facilitó su regreso y permitió concretar el viaje junto a su familia.

“Casi que te diría que gracias a eso estoy acá. Por el precio, básicamente”, explicó al destacar la posibilidad de viajar sin tener que pasar previamente por Buenos Aires.

El visitante señaló que la conectividad fue determinante para elegir esta alternativa. “Si no, tengo que ir a Buenos Aires, y de Buenos Aires a acá”, comentó.

Durante su estadía, que será de unos nueve o diez días, aprovechó para reencontrarse con la ciudad y con el paisaje invernal de la región.

La ruta aérea Córdoba–Esquel continúa posicionándose como una herramienta para fortalecer la llegada de visitantes y facilitar también el regreso de vecinos que viven en otras provincias.

R.G