Vecina denuncia que Ongarato y el IPV no le quieren entregar una vivienda por usurpación

Rosa Antinao es una vecina de la calle Mitre, a pocos metros del barrio Ceferino, quien esta mañana denunció que hoy le entregarían una vivienda del IPV pero la situación se complicó.

Le mandaron una carta, firmada por la delegada del IPV y el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, diciendo, a grandes rasgos, que debe sacar a su familia del terreno que están utilizando en la calle Mitre por usurpación, según comentó Antinao.

"Me mandaron a llamar el viernes del IPV, diciéndome que la nota la mandó Ongarato diciendo que no me podían entregar la vivienda hasta que echara a mi cuñado, mi hermana y mi sobrino. Ellos no tienen donde ir. Le dije a la señora del IPV, De Luca, que no los puedo dejar en la calle. Yo sé lo que es vivir en la calle con frío y lluvia. No los puedo echar. Me dicen que no me van a entregar la vivienda hasta que no los eche".

Además, la vecina agregó: "Hoy se hace el sorteo, pero no me entregan la llave porque tiene que estar desocupado el terreno. Esta nota llegó el 10 de diciembre y el viernes me llamaron para entregarme la casa y decirle a ellos que se fueran de acá".

Por último, comentó que la familia tuvo un encuentro con Ongarato: "Mi cuñado habló con el intendente y le dijo que no se preocupara y que iba a ver cómo hacer para darle un terreno. Fue con el papel y la secretaría dijo que no estaba enterada pero está su firma. Ahora le dijeron que no pueden ayudarlos en nada".