Carlos Caserio, senador del Frente de Todos: "La clase política no es la que hace esfuerzos"

En el marco de la ley de emergencia que se aprobó en el Senado este sábado a la madrugada, Carlos Caserio utilizó una frase polémica para referirse a la falta de ajustes en el Estado y la clase política.

El senador por Córdoba del Frente de Todos dijo que "la clase política no es la que hace esfuerzos, la clase política dicta normas", luego de ser consultado por una periodista. "Yo trabajo para venir acá, no me regalan el sueldo", recalcó.

En medio del debate sobre cuándo llegará el momento en que los dirigentes políticos hagan un esfuerzo que contribuya en la lucha contra el hambre y la pobreza, el dirigente manifestó: "Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado, no es un elemento productivo del país, es la clase política, como es la clase sindical o la clase empresaria".

Sus declaraciones generaron un fuerte rechazo en las redes sociales e inclusive su nombre fue tendencia nacional en Twitter.

