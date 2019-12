Los mineros buscan una eliminación de residuos más segura, pero no es fácil

Los mineros globales que buscan nuevas formas de manejar los desechos, luego de derrames mortales en Brasil en los últimos años, están llegando a una conclusión frustrante: muchas opciones prometedoras no están probadas a gran escala.

Tradicionalmente, las empresas han almacenado desechos (mezclas de lodo, rocas y agua, conocidas como relaves) detrás de las presas, cerca de sus minas. Sin embargo, esa práctica ha sido objeto de un intenso escrutinio, luego del colapso en enero de una presa en Brasil propiedad de Vale SA, que mató a 270 personas, y otro derrame mortal, cuatro años antes, en una operación de propiedad conjunta de BHP Group Ltd. y Vale en el país. .

Las técnicas investigadas por las compañías mineras incluyen los desechos apilados en montículos grandes y secos; nuevos aditivos para espesar los desechos y hacerlos más estables; y experimentos con imanes de alta potencia que pueden clasificar el mineral sin agua.

Las compañías esperan desarrollar una tecnología que haga que el almacenamiento de desechos sea menos peligroso. Un objetivo es evitar la licuefacción, un proceso por el cual los materiales aparentemente sólidos se comportan repentinamente como líquidos, lo que ocurrió durante algunos de los peores accidentes recientes, incluidos los derrames de presas en Brasil. Hasta el momento, ninguna de las nuevas técnicas que se consideran son ampliamente utilizadas.

Hace dos años, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, BHP y sus socios probaron una planta que esperaban que disminuyera el problema de los desechos. La planta utilizaba equipos que filtraban los desechos mineros del agua para poder almacenarlos como pilas secas. La técnica se ha utilizado en pequeñas operaciones mineras, como la mina La Coipa en Chile, propiedad de Kinross Gold Corp. y actualmente inactiva. Sin embargo, BHP quería saber si podría usarse en minas de alta producción conocidas como "súper pozos", como su sitio de Escondida en Chile.

Los resultados fueron decepcionantes. Si bien era técnicamente factible, la planta no era lo suficientemente confiable y los volúmenes de desechos procesados ​​no cumplían con las expectativas.

"Al finalizar el juicio, se tomó la decisión interna de no progresar", dijo un portavoz de BHP. Aún así, la compañía dijo que usaría la información obtenida durante el juicio para determinar si los obstáculos técnicos podrían superarse a tiempo.

Las estimaciones sobre cuántas presas de relaves existen a nivel mundial varían. Según el Global Tailings Review, establecido por grupos que incluyen el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay más de 3.500 represas activas. Pero esa cifra puede subestimar el número de presas y no incluye los miles que ya no están en uso, dicen otros expertos.

Muchas compañías mineras han dependido durante mucho tiempo de presas aguas arriba, que implican apilar relaves como una escalera. El diseño es uno de los más simples y menos costosos, pero también es visto por los expertos como el más propenso a fallar.

Las estructuras de la presa aguas arriba se construyen a partir de los mismos desechos mineros que están diseñados para contener. A diferencia de otros tipos de presas, las estructuras aguas arriba dependen principalmente de los desechos reales, o relaves, para su estabilidad, en lugar de contenerlos detrás de una estructura de ingeniería.

Un informe independiente que siguió al colapso en 2014 de la presa de relaves Mount Polley de Imperial Metals Corp. en Canadá recomendó que los mineros adopten tecnología para eliminar el agua de sus desechos antes de almacenarlos. El informe dijo que no había obstáculos técnicos importantes en la forma de hacerlo.

Además de la seguridad, las ventajas pueden incluir la conservación del agua y un menor riesgo de contaminación del agua subterránea.

Rio Tinto recientemente instaló tecnología de filtro prensa en su refinería de alúmina Vaudreuil en Quebec que puede secar los residuos de bauxita para su almacenamiento. Ahora toma 17 minutos secar los residuos, en comparación con tres años usando métodos tradicionales, dijo la compañía.

Hace un año, Vale compró New Steel del fondo de inversión Hankoe FIP por $ 500 millones para asegurar una tecnología que pueda separar el mineral de baja ley usando imanes. El método, que no requiere agua, no está listo para una prueba a gran escala, dijo Vale.

No todos están convencidos de que los residuos de apilamiento en seco sean actualmente una solución viable. Lindsay Newland Bowker, gerente de riesgos ambientales en Maine que estudia accidentes en represas mineras, cree que los obstáculos técnicos son importantes debido a las bajas leyes del mineral que las empresas están desenterrando. Algunos componentes del proceso no funcionan a grandes altitudes, donde se encuentran muchas minas, y otros solo son efectivos para pequeños volúmenes.

Mientras tanto, dijo, el material seco aún podría saturarse con agua, filtrarse o erosionarse con el tiempo.

"Yo lo llamo el mito de la pila seca", dijo Bowker. "Y estoy intentando, como ecologista comunitario, lograr que la gente deje de exigirlo".

Las compañías mineras han prometido publicar un nuevo estándar para el manejo de desechos a principios del próximo año, reconociendo que los inversores podrían perder la fe en una industria que se ve como lenta en cambiar. También temen que los reguladores tarden más en aprobar proyectos.

La Fundación X Prize, con sede en California, la organización fundada por el empresario Peter Diamandis, planea ofrecer un premio acumulado de $ 20 millones el próximo año para encontrar una tecnología que pueda eliminar el desperdicio de minas. La iniciativa cuenta con el respaldo de Anglo American PLC y BHP, entre otros.

Muchas compañías también tienen grandes esperanzas en la minería de precisión, que comparte similitudes con la cirugía de ojo de cerradura, ya que las nuevas tecnologías prometen desbloquear venas estrechas de metales con poco o ningún desperdicio.

Pero la adopción podría ser lenta, ya que los mineros e inversionistas mundiales han promocionado los beneficios de los súper pozos en los últimos años, dijo Chris Vernon, líder del programa de investigación de CSIRO, la agencia científica nacional de Australia. "Todo el mundo entiende y sabe mover muchas rocas", dijo.

