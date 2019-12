La emoción de tener una vivienda propia después de 16 años de espera

La tenue lluvia que cayó por la tarde en Esquel mientras se entregaban las viviendas en el IPV, se vio reflejada con lágrimas en los ojos de Viviana Baigorria, una vecina que ahora tendrá su casa en el barrio Badén II.

"Estoy muy emocionada porque no me lo esperaba. Hace años estaba esperando esto y es un logro que es para mis hijos. Tengo seis hijos y yo. Estuve esperando 16 años y es enorme la felicidad que tengo. Es lo que me faltaba, mi vivienda propia. Agradezco muchísimo al IPV por el esfuerzo que hicieron", señaló Viviana, quien ahora ya tiene en su poder la llave para mudarse.