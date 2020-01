El comienzo de año no puede traer mejores condiciones climáticas en Esquel: todo indica que este 1° de enero de 2020 será un día ideal para pasarlo al aire libre. Según el portal The Weather Channel la temperatura máxima alcanzará los 31° C, mientras que la mínima serán 12° C.

Aunque podría haber alguna nube, el cielo en su mayoría estará despejado, con un leve viento del sector del sector Sur rotando al Oeste.