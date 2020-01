SOEME se reunió con el municipio para una nueva negociación salarial

“Los trabajadores no queremos perder frente a la inflación", remarcó Osorio tras el encuentro.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, que conduce Antonio Osorio, mantuvo esta mañana una reunión con el Ejecutivo Municipal para continuar la negociación salarial correspondiente al 2019 como había quedado acordado en la última acta paritaria firmada en el mes de diciembre con el fin de alcanzar el índice de inflación.

Participaron del encuentro por SOEME y ZO, el Secretario General, Antonio Osorio; el Secretario de Seccional Esquel, Tomás Ulloga; el Subsecretario de Seccional, Hugo Carriman; y la Secretaria de Actas, Graciela Avilés. Mientras que por la Municipalidad de Esquel estuvieron presentes el Secretario de Hacienda, Matías Taccetta, y la Secretaria de Gobierno, Andrea Rowlands.

Al finalizar la reunión, Osorio declaró en diálogo con la prensa que “en el acta acuerdo había quedado estipulado que nos íbamos a volver a juntar en enero para ver qué diferencia nos había quedado con respecto a la inflación pero todavía no pudimos arribar a nada porque el secretario de Hacienda nos pidió que les demos un tiempo para analizar los números”.

En este sentido sostuvo que “la aprobación tardía del presupuesto hizo que hasta el momento no haya entrado nada a las arcas municipales entonces él no sabe dónde está parado”. Sin embargo aseguró que “claramente vamos a tener un aumento en enero porque eso está planteado y la idea es no perder frente a la inflación”.

Asimismo el dirigente sindical manifestó que “estamos debatiendo la situación en la que estamos, en un contexto que sigue siendo complicado, y hoy no tenemos un panorama claro de cómo va a estar el tema impositivo en enero”. Agregó en esta línea que “nosotros entendemos que las medidas que se tomaron en el mes de diciembre van a hacer que el mes de enero tenga un índice inflacionario alto y el ejecutivo es consciente de eso”.

Por último Osorio expresó que “nosotros venimos a plantear que los trabajadores no queremos perder frente a la inflación y tenemos como objetivo recuperar lo que hemos perdido en estos cuatro años. Queremos evitar conflictos pero ser muy firmes en la defensa de la situación económica de los trabajadores”.