Arcioni entregó equipamiento informático a Hospitales y Centros de Salud de la Provincia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó esta mañana en Sala de Situación de Casa de Gobierno la entrega de equipamientos informáticos gestionados a través de los programas “PACES” y “PROTEGER” para seguir avanzando en el Sistema de Salud Integrado. Se entregaron 70 computadoras y 20 tablets para las Áreas Programáticas de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, comprendiendo Hospitales y Centros de Salud.

Participaron de la ceremonia, el ministro de Salud, Fabián Puratich, la secretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Mariana Vega, subsecretarios de Salud, el secretario de Gobierno de Trelew, Eduardo Maza, trabajadores comunitarios e invitados especiales.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador Arcioni señaló que “es un día de alegría, más allá del equipamiento que se está entregando, esto significa que se vienen cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado. Cuando uno trabaja, se proyecta y desarrolla en un área tan sensible como la Salud, en este momento que estamos atravesando, poder cumplir objetivos y estándares en salud nos llena de orgullo”.

“Saben lo que venimos desarrollando a lo largo de este tiempo, desde la cobertura del 100% de salud, entrega de equipamientos, tomógrafos, avanzamos con la construcción de hospitales, de reforma y ampliación. Próximamente vamos a recorrer el nuevo Hospital de Trelew, algo muy esperado por los vecinos, como así también el Materno Infantil, que vamos a estar avanzando sobre ello, para seguir cumpliendo con los estándares que debe tener el Estado”, expresó el mandatario provincial.

“Debemos estar orgullosos del equipo de Salud”

Asimismo, el Gobernador manifestó que “hay que remarcar la solidaridad y responsabilidad con la que viene trabajando todo el equipo de salud. Es importante que se puedan desarrollar y cumplir los objetivos. Debemos estar orgullosos del Ministro de Salud, de su equipo y el recurso humano fantástico con los que cuenta”.

Por último, Arcioni manifestó: “Les pido una vez más, que así como desde el Estado nunca les soltamos la mano, no dejemos de cumplir nuestros objetivos y mirar a la comunidad. Vamos a seguir trabajando, esforzándonos y hablando con frontalidad y honestidad. Nadie nos puede decir que no somos responsables, que no miramos a la cara. Hacemos lo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad y siempre mirando más allá, es la única manera en que vamos a sacar la Provincia adelante”.

Informatización del Sistema de Salud

Por su parte, el ministro de Salud, Fabián Puratich agradeció el “acompañamiento permanente del Gobernador Arcioni, al trabajo que realizamos desde la cartera. Dentro de nuestro plan estratégico, tenemos uno de los ejes más importantes que es la informatización del Sistema de Salud. Se avanza con diversos programas logrando la incorporación a nuestro sistema de salud de 70 PC, 20 tablets y 10 antenas para mejorar la conectividad de los CAPS del área Programática Trelew”.

“Es una demostración que con compromiso se pueden lograr los objetivos que nos planteamos independientemente del contexto en el que vivamos. Si uno trabaja consigue lo que quiere lograr, agradezco el compromiso a los referentes de los programas PACES y PROTEGER, ya que cumplimos con todo lo planteado. Es un trabajo conjunto con Modernización del Estado que han hecho el relevamiento y nos ha dado las herramientas para poder trabajar. Nuestro compromiso es seguir trabajando”, indicó el titular de la cartera sanitaria.

Programa PACES y PROTEGER

Uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud del Chubut, es avanzar en el desarrollo de un sistema de información integrado, en donde todas las personas tengan una atención homogénea que garantice estándares de calidad independientemente de donde vivan o su condición socioeconómica”.

En la oportunidad se entregaron 70 PC de escritorio que permiten actualizar el equipamiento informático en los establecimientos de salud, gestionadas a través del Programa PACES; 10 antenas nanostation m5, a fin de mejorar la calidad de la conectividad a internet, gestionadas a través del Programa PROTEGER y 20 tablets gestionadas a través del último programa mencionado para el desarrollo de una aplicación “APS Chubut” que permitirá acceder a información multidimensional, georreferenciada, nominada, actualizada y compartible, que brinde tanto a los equipos de salud como a los tomadores de decisiones un soporte objetivo para la elaboración de planes de acción, así como para la construcción de nuevos lineamientos de políticas públicas, sobre todo en el Primer Nivel de Atención.