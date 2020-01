Localidades de Chubut: en algunas se vive peor

Los problemas que acarrea la provincia complican sobremanera la vida en varias localidades de la provincia. La falta de combustible y su atraso en la distribución hacen que comerciantes, turistas y la generalidad de la población se vea afectada al punto de llegar a complicarse el día a día de los hogares y comercios.

Por estos días, por ejemplo, la vida en Camarones se torna más difícil con largas horas sin energía. Los alimentos pierden la cadena de frio y tanto en comercios u hogares hay que tirar lo que se arruina sin que nadie asuma las consecuencias. En Tecka pasó algo similar no hace mucho, también en otras localidades de la provincia.

Chubut necesita soluciones urgentes que no se están dando. No se trata solo del pago de salarios que se ha convertido en un tema agónico tanto para el gobierno como para los que perciben los haberes -nunca saben la fecha exacta en la que cobran- cada mes hay un nuevo escollo y nuevos calendarios.

La crisis acentuada desde el 2016 no parece tener horizonte de solución y si bien el contexto del país tampoco ayuda, la provincia no escapa a su responsabilidad: no hay ítem que funcione más o menos bien.

Para localidades como Camarones la falta de combustible impide, además, que no se aprovechen los meses de verano con las expectativas que trae esta temporada para el turismo. Todos sabemos de la temporalidad que se vive en esta área en casi todo Chubut, de ahí que perder ingresos en esta época es lamentable para los pobladores que ponen recursos y trabajo para remontar la crisis.

La emergencia no se soluciona por si misma con solo decretarla como se hizo en el 2016. Si no se hace un trabajo quirúrgico en Chubut difícilmente llegue la calma en este semestre.

No parece haber conciencia que la solución es política y administrativa, a la par y de la mano. Hay nuevos escenarios que aún no se entienden. La comunicación, las finanzas y el estado están pasando por un proceso de transición y de crisis sistémica que hacen necesario un análisis serio del rumbo a seguir y la matriz productiva a desarrollar que nunca se ha definido.

Se necesita conocimiento, sinceramiento financiero y política de estado para salir de la crisis o el 2020 será aún más complicado –no solo para el gobierno de la provincia- también para los chubutenses a los que cada día, salvo nuevos impuestos, no tienen muchas certezas de qué sucederá de un mes a otro.

CHISTECITO DE YAPA

-¡Hijo! ¿Cómo te fue en el examen?

-Mamá… ¡lo importante es que tenemos salud!