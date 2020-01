Provincia congelaría sueldos por 180 días como parte del Plan de Reestructuración del Estado

Además, serían eliminadas las comisiones de servicios y no habría cláusula gatillo.

Educación será el área que más reformulará porque sostienen que hay una "fuga" de fondos exponencial. Durante este año no habrá cláusula gatillo y se terminan las comisiones de servicios. Habrá suba de alícuotas y saldrán a la caza del cobro del Impuesto Inmobiliario, principalmente del sector rural.

El gobernador Mariano Arcioni anunciará esta semana el Plan de Reestructuración del Estado. Se trata de un fuerte "ajuste de cinturones" en la Administración Pública para salir paulatinamente de la crisis financiera. El ojo estará puesto en el control del gasto.

Una alta fuente de Casa de Gobierno aseguró que es necesario poner en marcha "una especie de statu quo por 180 días", es decir, tomar decisiones políticas en el marco de un estado de cosas en un determinado momento, que no es otro que el de una fuerte crisis económica que no permite ni siquiera pagar los sueldos de los estatales, informó El Chubut .

"Seguro que habrá congelamiento de sueldos. Recién Chubut se podría estabilizar financieramente en seis meses cuando podamos reperfilar los vencimientos de deuda en dólares", indicó al mencionado medio de comunicación un hombre de extrema confianza del gobernador.

El congelamiento de los sueldos alcanza a los más de 60.000 empleados activos y pasivos de toda la provincia del Chubut y en el Gobierno aseguran que los gremios son conscientes de que los salarios que perciben en Chubut están entre los más altos del país.

Un funcionario que sigue de cerca los números de la Provincia indicó a El Chubut que el salario promedio de los empleados activos "es de $ 68.000" y agregó que en el caso de los jubilados "la dieta promedio llega a los $ 78.000".

Bajo esta consigna, Provincia buscará afinidad con los gremios estatales para intentar atenuar el impacto de las medidas que contempla el Plan de Reestructuración del Estado.

Un dato importante que resaltan desde el Gobierno provincial es que no habrá despidos de empleados públicos. Estiman que en el mejor de los casos, podrían abrir paritarias a partir de julio de este año.

SIN CLAUSULA GATILLO EN 2020

El Ministerio de Educación de la Nación se sentará el 20 de enero con los gremios y fijará dos condiciones: No habrá cláusula gatillo durante 2020 y la fijación del básico será neto, no un porcentaje.

Esto se replicará en todas las administraciones públicas provinciales y fuentes del Gobierno confirmaron a El Chubut que en la Provincia también se aplicará.

"Si no podemos completar el pago de la masa salarial, es imposible pensar en cláusula gatillo", advirtió uno funcionario cercano al gobernador. En torno a los docentes, que representan el sector más duro en las negociaciones paritarias, en Chubut están a la espera de lo que ocurra entre Nación y Ctera.

"Cuando se sienten el 20 de enero, a partir de ahí bajarán línea a los gremios de cada provincia. No hay mucha alternativa, no podés aumentar masa salarial cuando de Nación te están mirando y pidiendo que acomodemos el déficit", esbozaron desde Fontana 50.

Indicaron que por cuestiones estrictamente legales, no se pueden dar de baja las cláusulas que fueron firmadas y homologadas en la Secretaría de Trabajo, por lo cual las que se firmaron durante las negociaciones paritarias del año pasado y que el Gobierno de Arcioni aún no pagó, se abonarán, aunque aún no está definido cómo. El único escenario que asoma como posible es en cuotas.

FIN DE LAS COMISIONES Y ADSCRIPCIONES

Otro de los puntos que figuraba en el borrador del Plan de Reestructuración del Estado que anunciará Arcioni esta semana es la sangría financiera que generan las comisiones de servicios y las adscripciones, principalmente en el Ministerio de Educación.

El impacto es notorio, pero principalmente duplica la masa salarial, porque el Estado debe reemplazar a ese empleado que sale de un organismo para irse a otro, pero con el sueldo del área que dejó.

Desde Fontana 50 graficaron a El Chubut con un caso concreto: "En Educación existen alrededor de 500 adscripciones en toda la provincia con un sueldo bruto de $ 40.000, que multiplicado por 13 meses (sueldos y aguinaldos) da un total de 260 millones de pesos al año". Precisaron que el objetivo "es que vuelvan todos a las aulas".

Esta medida va en sintonía con la circular que había firmado el entonces ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni, en los últimos meses de 2019.

También habrá un control exhaustivo sobre las licencias médicas en el sector docente, que durante 2017 y parte de 2018, rondaban en los 1.000 certificados médicos y carpetas psiquiátricas.