Brigadistas levantarían el paro pese a una importante deuda del gobierno con ellos

Este martes a la mañana, Brigadistas de Incendio Forestales de Esquel, Trevelin y Lago Rosario, se reunieron en asamblea en la Subsecretaría de Bosques a la espera de una notificación del llamado a conciliación obligatoria que llegaría de la Secretaría de Trabajo. Habían anunciado un paro hasta el jueves, inclusive, por una gran deuda del gobierno provincial con los trabajadores.

"Vamos a resolver cómo continuamos en este conflicto. El paro está hasta el día jueves y ha llegado una notificación para ATE de la Comarca Andina. En caso de acatarse, vamos a tener una reunión y veremos qué ofrece el gobierno. Es el incumplimiento de la paritaria de marzo del año pasado", indicó Daniel Catalán, de los Brigadistas de Trevelin.

"Ejercemos la democracia de cada compañero que se adhiere o no. Los que estamos acá somos central de incendios, brigada Trevelin y Esquel. Estos sectores no van a ir a los incendios ni están yendo. Hay compañeros que no adhieren y por ahí pueden acudir. Tampoco estamos haciendo guardias", agregó.