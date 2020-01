Sastre: "No están dadas las condiciones para llevar adelante un proyecto minero en Chubut"

Ricardo Sastre, vicegobernador de la provincia del Chubut, fue entrevistado esta mañana por FM El Chubut e insistió en su postura con respecto a la megaminería. “No voy a ser un dirigente político que sea recordado por contaminar el hogar de las próximas generaciones”, manifestó el oriundo de Puerto Madryn. “Si en campaña recorremos las casas para brindarle a la gente nuestra oferta electoral, estando en funciones debemos escuchar a los vecinos. No están dadas las condiciones para llevar adelante un proyecto de minería en Chubut”, remarcó.

"Hay temas que no se pueden dilatar en el tiempo. La minería necesitaba de posicionamientos políticos y bastaba con escuchar a la gente”

Además, Sastre aclaró que no tiene ningún problema con Mariano Arcioni por su opinión en este tema: "Mi postura con la minería no generó ni va a generar ningún quiebre en la labor que tenemos en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Son posturas, nada más”. "Hay cosas que se me consultan y otras que no, pero las decisiones son del gobernador", sostuvo el exintendente de Madryn.

“En los últimos meses hemos tenido reuniones con sectores académicos y sociales, evaluando proyectos para la Meseta Central, que no tengan injerencia en el agua y en el medio ambiente”, reconoció el vicegobernador.

Sobre la situación económica provincial y los reclamos sindicales, subrayó que "la prioridad es que la gente cobre el sueldo. A partir de ahí, se podrá avanzar en otros acuerdos con los gremios estatales”.

Al respecto, valoró la relación que sostienen con el gobierno nacional, y en especial con el presidente, Alberto Fernández: "Es una persona que siempre nos ha escuchado. No tengo dudas que le devolverá mucho a las provincias del interior. Su figura puede encabezar un federalismo amplio”. "Chubut no puede ser la cuarta provincia en orden de aporte a Nación, y la vigésimo segunda a la hora de recibir. Esa ecuación debe ser modificada”, consideró.