Arcioni anunció que renunciará a su sueldo por 180 días

El gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, anunció, en el marco del plan de medidas económicas que será oficialmente explicado a las 11 a. m. de hoy, que no cobrará su sueldo durante 6 meses.

“He tomado la decisión de no percibir mi salario como gobernador por el plazo de 180 días. Los que me conocen que toda mi vida he vivido del trabajo honesto y sacrificado. Soy gobernador para hacer que la provincia sea cada día un poco mejor y no para enriquecerme”, dijo el mandatario.

También pidió a los demás poderes que tomen medidas similares, en particular, a los del poder legislativo y judicial.

“Debemos trabajar con austeridad y compromiso”.

Declaró que durante demasiado tiempo se tomaron "endeudamientos mal planeados". "Sabemos que hay muchos chubutenses que la pasan mal día a día", agregó.