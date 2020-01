El resultado de las gestiones de Ongarato ante Aerolíneas y Flybondi

El Intendente Sergio Ongarato, junto al Secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel, Mariano Riquelme, se reunieron el martes con el Jefe Comercial de la Sucursal de San Carlos de Bariloche de Aerolíneas Argentinas, Miguel Alí, con el objetivo de realizar gestiones para mejorar tarifas y conectividad de cara a la próxima temporada de invierno.

El mandatario municipal y el funcionario iniciaron las gestiones en la gerencia comercial regional para reforzar el pedido del Ministro de Turismo Provincial en el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Buscan volver a activar las tarifas punto a punto y gestionar valores corporativos para eventos.

“Uno de los temas planteados fue la baja de la cantidad de vuelos durante el mes de mayo. Habíamos tomado contacto ya que en pantalla se veían cinco frecuencias semanales y no seis como tenemos en este momento”, indicó Ongarato.

En este marco, se confirmó que en mayo habrá una frecuencia semanal menos pero que durante los meses de temporada de esquí se recuperará y se agregará una salida más. “Figuran ocho frecuencias semanales como fue el año pasado, donde los días domingos llegaban dos aviones con una separación de dos horas”, dijo el Intendente.

El mandatario también refirió que esta reprogramación de vuelos que hace Aerolíneas Argentinas se debe a un inconveniente de tipo mundial con un modelo particular de Boeing: “Hoy en los vuelos de cabotaje tienen cinco aeronaves en tierra que no pueden operar porque perdieron la certificación internacional habida cuenta de dos accidentes que hubieron en distintos lugares del mundo, lo que hizo que este modelo de avión no pueda ser utilizado, hasta tanto se los vuelva a certificar”.

A modo de ejemplo Ongarato marcó que la aerolínea más perjudicada en el mundo es Norwegian que tiene más de 30 aviones de ese modelo parados en distintos países y por eso Aerolíneas Argentinas con cinco menos, y con estas falencias, tiene que salir a cubrir otros destinos. Son 60.000 asientos por año que pierde la empresa de vender con aviones adquiridos que no puede utilizar por la falta de certificación”.

“Nosotros hicimos hincapié en que el destino Esquel tiene un solo vuelo, con una aeronave chica con un costo operativo que no permite disponer de asientos promocionales complicando la actividad turística”, expresó aclarando que se continuarán las tratativas para tener mayor cantidad de vuelos y asientos promocionales.

LOW COST

"Tomé contacto con uno de los directivos de Fybondi, una de las low cost más cercanas a tomar el destino y que han pedido la ruta Buenos Aires – Esquel. Había una incertidumbre con el cambio de gobierno, sobre cuál sería su política aerocomercial. Por lo que me dijeron hay una idea de continuar con este tipo de vuelos que les permitiría a ellos ampliar, crecer en frecuencias y aviones con rutas entre las cuales está Esquel”, reveló Ongarat.

"La empresa tiene como objetivo en Chubut la ciudad Trelew y luego Esquel”, indicó y añadió: "La semana próxima se realizará un nuevo contacto con estos ejecutivos para conocer si habrá certezas y una eventual planificación para poder venir, lo cual genera competencia y provoca el descenso en las tarifas que es una de las cosas que nosotros estamos buscando”, concluyó.

Por su parte, Mariano Riquelme sostuvo que Aerolíneas Argentinas se encuentra en una transición producto del cambio de gobierno, pero se mostró conforme con las ocho frecuencias semanales que habrá a partir de junio para volar a Esquel, igual que fue en la temporada pasada. "Es una gestión que hicimos hace dos años y se mantiene", subrayó.

"Tenemos que trabajar en conjunto todos los municipios del Corredor de Los Andes, funcionarios provinciales y la gente de La Hoya para mejorar las frecuencias y las tarifas", agregó el Secretario de Turismo y Producción del municipio.

"Hay buenas intenciones hacia el futuro ya que Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes nacional, dijo que se van a mantener las low cost. Son cuestiones que por ahí se demoran un poco y hay que trabajarlas día a día", indicó Riquelme sobre las conversaciones con Flybondi.

