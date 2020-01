El Horcón: El Gobierno y su plan

Con improvisación y a la espera de milagros, difícilmente Chubut saldrá de la acuciante crisis que atraviesa.

La estrategia y apuesta dirigida a que el poder político nacional (encabezado por Alberto Fernández) iba a resolver la mala administración de décadas en la provincia -acentuada en el actual gobierno- quedo frustrada en la reunión que hace solo unos días mantuvo el mandatario local con el gobierno recién electo, donde se dejó claro que de Chubut se tenían que hacer cargo los elegidos de la provincia, la ayuda financiara conseguida alcanzó para muy poco y los horizontes de salvatajes quedaron bastante diluidos.

Con el gesto simbólico de la renuncia a su sueldo, Arcioni presentó el plan de gobierno que ya venía anunciando, luego de quedar claro que acá había que resolver los problemas que acá se generaron.

Con una simple lectura a lo expuesto, se vislumbra que el grueso de la “estrategia” está basada en la suba de impuestos, como muestra de la solución más fácil y más improvisada, teniendo en cuenta que ya se aprobó el presupuesto y las obligaciones tributarias, de forma expréss y sin prácticamente análisis. Ahora se van a introducir modificaciones a lo que apenas hace pocos días fue presentado.



Por supuesto se mete la mano, un poco más, en el bolsillo de los contribuyentes de la provincia. Esperemos que, ahora sí, el déficit declarado sea el verdadero teniendo en cuenta

que también hace pocos días los números eran otros. Es importante recordar que estas elecciones se ganaron anticipadas, se mintió o en el mejor de los casos hubo liviandad al prometer en campaña lo que no se podía sostener, de ahí lo increíble de que aún a esta fecha sigan apareciendo planes de gobierno de análisis de la situación económica provincial, que hace rato se debían tener.



Este periodo de gobierno, al menos, debía tener, hace mucho, una situación concreta de cómo afrontar el descalabro provincial con los recursos que se contaban para ello.

Este plan de ajuste del gobierno aún carece de verdadera austeridad donde no se gaste en lo que no es necesario y donde la política se haga cargo y entienda que fueron elegidos para trabajar en pos de la mejor vida de los chubutenses, bajo nuevos paradigmas, que dan al traste viejos métodos y despilfarro sostenido que solo favorecen a unos poco en desmedro de otros y, afortunadamente, ya no pasan por alto.



