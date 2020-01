Sastre: "No se puede imponer sesionar a trabajadores que no cobraron su sueldo"

El vicegobernador, Ricardo Sastre, aseguró entender la medida de fuerza de los trabajadores de la Legislatura en reclamo por la falta de pago de los salarios, que impidió que hoy sea tratado el Plan de Reestructuración del Estado.

El presidente del cuerpo legislativo conversó con FM La Única de Puerto Madryn y remarcó: "No tenemos que generar más inconvenientes, hay que ser respetuoso. No se puede imponer que queremos sesionar a los trabajadores que aun no han cobrado el sueldo de diciembre".

"Me parece que hay que dialogar", agregó Sastre. El madrynense además consideró: "Hay que hacer entender que si un paquete de medidas que va a beneficiar a los empleados del Estado es conveniente sesionar pero no podemos imponer".

El Gobierno pretende que el proyecto sea aprobado el próximo miércoles 29. Ante la posible continuidad de la medida de fuerza, ayer se evaluaba que los diputados sesionen fuera de la Legislatura.