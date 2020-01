El Horcón: Se va el verano sin obra pública en Esquel

“La única verdad es la realidad” y la realidad es que en Esquel no hay obra pública. Los meses de verano en los cuales se aprovechan las condiciones climáticas antes de la veda invernal para construir, están pasando sin que se genere trabajo para un importante número de ciudadanos que dependen de este rubro para vivir.

Mientras que el rosario de culpas atraviesa a la provincia y nación -en este último caso con gran responsabilidad no solo del gobierno actual que recién comienza, sino en gran medida del anterior- lo cierto es que la solución a la falta de trabajo parece no llegar nunca.

La obra de desagües pluviales, calificada con razón por el gobierno local como la de mayor alcance financiero que se realizaría en la ciudad, está paralizada sin que se tenga ni fecha para retomarla ni la certeza de su continuidad, “está en el presupuesto” dijo el mandatario local, lo cual es cierto como también lo es que eso no implica que se haga, no será este el único caso de obra presupuestada anunciada y hasta licitada que no se ha realizado sin mayores explicaciones.

El aeropuerto el día que lo veamos terminado (esperamos que ese día llegue) no vamos a saber si es un espejismo o si en realidad existe, tanto se ha hablado de él y nada o muy poco se ha hecho que, por ahora, en ese tema lo más preocupante es que, finalmente, se hagan gestiones para que los pasajes a nuestra ciudad no se paguen con las tarifas excesivas y abusivas con las que contamos hasta la fecha.

Dicho sea de paso, la otra gestión muy comentada y sin resultados a la vista es sobre el tema del arribo de alguna otra línea área que compita con Aerolíneas Argentinas y que ofrezca opciones y otros precios. También este tema es de esos asuntos que se habla y habla pero la verdad y realidad es que no tenemos aeropuerto nuevo, los pasajes son carísimos y no hay vuelos de otra empresa a Esquel.

Volviendo al tema de la construcción si no se llega a definiciones y se realizan acciones en estos días para poner en marcha la obra pública, se estaría perdiendo trabajo que no se puede hacer en otra época del año, incidiendo, sin remedio, en la precarización de familias que no tiene otras opciones para satisfacer sus necesidades.

La solución tiene y debe buscarse desde la provincia accionando en conjunto con el municipio, a nadie le interesa que se sigan acarreando culpas. Los empleados de la construcción necesitan trabajo y los esquelenses las obras prometidas.

También atañe gestionar a diputados y senadores de Chubut. Hasta la fecha sin palabras y sin asomo de declaraciones sobre qué están haciendo para que continúen las obras o se hagan aquellas que se vienen prometiendo y luego quedan solo en los archivos de discursos de oportunidad.

CHISTECITO DE YAPA

Mesero, ¿qué está tomando esa señorita?... Quisiera invitarle algo.

-Un Johnny Walker etiqueta azul, 40 años on the rock...

-¡Ponele otro hielo de mi parte!