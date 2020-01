Reclamo de pobladores del PNLA: "Nos sentimos absolutamente desamparados"

Pobladores del Parque Nacional Los Alerces realizaron una reunión ayer a la que fue invitado el intendente, Ariel Rodríguez. Allí definieron las acciones a tomar frente a la reciente ocupación de la comunidad mapuche Lof PailaKo de tierras cerca de la Villa Futalaufquen.

"Hay gran preocupación de la gente del lugar porque se sienten absolutamente abandonados", manifestó Nilda Chemin, una de las expobladoras que lleva el reclamo. Mostró preocupación por el pedido del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de que Gendarmería no intervenga, algo que también fue avalado por el juez Guido Otranto. "Eso y decir que hagan lo que quieran es lo mismo", consideró.

"La política debería salir a defender a los pobladores y defender al Parque que es de todos al fin y al cabo".

"Nadie puede participar porque esta gente desconoce a las autoridades. Nos sentimos absolutamente desamparados y hoy nos desayunamos con esta triste noticia de que vandalizaron el Cristo histórico", prosiguió Nilda. "Se visibilizan con su violencia", recalcó.

"No sé si es posible convivir con gente que piensa de esta manera y aduce derechos ancestrales que deberían demostrar. En el año '81 mi familia fue desalojada del Río Arrayanes porque habían fallecido mis abuelos que tenían un permiso precario. ¿Qué pasaría si yo voy y me instalo con mi familia ahí y digo que tengo cómo demostrar que allí vivieron mis abuelos? No es la manera".

Con este panorama, Chemin explicó los pasos a seguir de aquí en más: "Vamos a pedir una reunión con el INAI y una reunión con el juez porque queremos que le den respuestas a la gente que vive ahí y que no pueden abandonar ni un ratito sus casas porque no saben qué puede pasar". "Hay gente que vive hace años, esa gente ha cuidado, ha respetado y es la que va a seguir cuidando el Parque", agregó.

Por su parte, Silvina Flores, cuya familia reside en el PNLA, destacó: "No sabemos nada, ni como ingresaron ni nada". "Si Parques no puede hacer nada porque el juez le dice y el INAI no quiere que Gendarmería intervenga ¿quién nos cuida a los pobladores?", se preguntó.