Sobre el impuesto a la transmisión de bienes: “Por su inconstitucionalidad, desatará muchas acciones judiciales"

Ricardo Gerosa Lewis, profesor y autor de 7 libros de Derecho Constitucional, oriundo de Esquel, criticó el impuesto a la transmisión de bienes que el Gobierno provincial quiere aprobar en la sesión extraordinaria del miércoles como parte del plan de ajuste. “Contradice la postura actual en la materia ya que todos los países en desarrollo o en vías de tienden a abolirlo por las consecuencias no queridas que genera”.



“No solo impactará negativamente en la economía de Chubut, al frenar las adquisiciones de bienes en nuestra provincia al saber que estarán alcanzadas por un nuevo impuesto, sino que generará innumerables perjuicios y posibles deudas a los herederos en caso de transmitirse bienes ilíquidos, como lo son los inmuebles”.



Según el exvicepresidente del Consejo de la Magistratura, la nueva imposición “puede forzar la venta de los bienes para afrontar el pago del impuesto, la paralización de los trámites sucesorios o tener que salir a gestionar un préstamo para poder hacer frente al tributo”. En tal sentido, “lo que es peor aún, desatará muchas acciones judiciales que finalmente todos los chubutenses deberemos pagar por su manifiesta inconstitucionalidad”.



Gerosa Lewis también fue presidente del Colegio de Abogados de Esquel. “Este tema ya fue definido en Entre Ríos, donde un impuesto de idéntica naturaleza fue declarado contrario a la ley fundamental y, finalmente, derogado por el gobernador en virtud de tal decisión jurisdiccional”.



“La inconstitucionalidad es patente y notoria", subrayó, "ya que restringe en condiciones excesivas los derechos de propiedad y de disponer del patrimonio, toda vez que alcanza una parte sustancial de la renta de varios años de capital ganado. Conmueve el sistema federal de gobierno, al habilitar que el gravamen recaiga sobre bienes fuera del territorio provincial”.



El letrado aseguró que Chubut carece de facultades para establecer un impuesto sobre bienes que no están situados en su jurisdicción. “El artículo 93 de la Constitución Provincial expresa que la ubicación territorial del hecho imponible es el principio orientador del derecho fiscal de la provincia”.



El proyecto de ley “vulnera el principio de igualdad, ya que no todos los sujetos involucrados en una misma situación jurídica o de hecho tributan de igual forma”.



Por ejemplo, “si fallece una persona que tiene dos herederos y uno de ellos vive en Chubut y el otro en otra provincia, solo el primero deberá pagar el tributo por los bienes de extraña jurisdicción, sin perjuicio de que, además, otros ciudadanos argentinos no pagan este impuesto por ser de otras provincias”.



Gerosa Lewis agregó que la iniciativa “menoscaba el principio protector de la familia y va contra la política tributaria consagrada en la Carta Magna provincial, que indica que la provincia debe facilitar la consolidación del grupo familiar y de su patrimonio”.



“El Estado no debe convertirse en un heredero más, como lo será si se aprueba este proyecto, ni ser condicionante en las decisiones de las personas con las donaciones familiares; tampoco puede adoptar leyes contrarias a la Constitución para intentar solucionar situaciones coyunturales. Ya lo hemos vivido y todos sabemos cómo termina”.



“A tiempo de pararlo”



El abogado concluyó que “el Estado no debería convertirse en un aro de hierro puesto en el tronco del árbol para asfixiar e impedir el crecimiento de las personas y familias, sino ser un instrumento flexible destinado a favorecer sus evoluciones, en el tiempo y en el espacio”.



El proyecto oficial “va en sentido contrario a este pensamiento. Nuestros representantes todavía están a tiempo de pararlo. De no hacerlo, el remedio resultará peor que la enfermedad y, en un futuro no muy lejano, veremos enormes perjuicios que causará para toda la actividad económica de Chubut, tal como lo han advertido también -seguramente basados en su experiencia práctica- los escribanos de nuestra provincia”.

Fuente: Diario Jornada