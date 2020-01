Desde la UCR manifiestan su preocupación por la realidad socio - política y económica de Chubut

A través de un documento, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical manifestó su preocupación respecto a la realidad socio - política y económica por la que atraviesa la provincia del Chubut.

El comité, se reunió en la ciudad de Esquel durante la jornada del sábado, donde definieron algunas cuestiones y posturas a comunicar.

El documento, expresa lo siguiente:

Los miembros de la Mesa de Conducción del Comité Central de la Unión Cívica Radical, en nuestro carácter de principal fuerza de oposición ante las diferentes versiones del

partido justicialista, nos manifestamos con profunda preocupación respecto a la realidad socio-política y económica de nuestra provincia.

A diario vemos cómo desde el gobierno provincial, y utilizando un slogan heredado de la anterior gestión, se asegura que en Chubut, se gobierna “superando límites”. Tristemente, debemos reconocer, que hoy en Chubut, los únicos límites que hemos superado son:

Los de la cantidad de días sin clases;

Los límites de la inseguridad y de la elevada tasa de femicidios que nos ubican como la segunda más alta del país;

Los límites del endeudamiento;

Los límites de la salud pública en una gravísima crisis;

Los límites del desfinanciamiento que sufren la Caja de Jubilaciones y SEROS con los continuos cortes de prestaciones;

Los límites de los días sin luz , agua o cloacas por la falta de inversión pública en

infraestructura durante muchos años;

Los limites de funcionarios presos o involucrados en causas de corrupción

Y hasta los límites de la paciencia, cuando vemos a nuestros coprovincianos reaccionar con violencia frente a la continuidad del pago escalonado o el no pago aún del aguinaldo.

Finalmente, y ante la intención del gobierno Nacional de instalar la mega minería la Unión Cívica Radical Distrito Chubut ratifica en todos sus términos la postura partidaria surgida de la Honorable Convención Provincial del año 2010 rechazando esta modalidad de explotación, entendiendo que no solo no se han modificado las condiciones en que se plantea la actividad, sino que han empeorado desde lo institucional.

Nos preocupa también la pérdida de regalías que provocará aún más el ahogo financiero

del que no puede salir Chubut. Pero lo que más nos preocupa de esta grave situación, es la ausencia de iniciativa y compromiso gubernamental para generar políticas públicas tendientes a llevar soluciones donde hacen falta y tranquilidad al Pueblo de Chubut.

ESQUEL, Sábado 4 de Enero de 2020.-