La palabrita está de moda, pero viene bien para definir la distancia de entendimiento -por llamarla de alguna forma- que parece existir entre el intendente y los concejales. Que no comulgue con la oposición y que estos se encarguen de ponerle palos en la rueda, está entre lo predecible, pero que no llegue a acuerdos con los propios al punto que se haga pública y notoria una “grieta” que ya suma varios capítulos, (recordemos el papelón de la suspensión del aumento de sueldos para cargos públicos promovido por el oficialismo y vetado por el intendente) debiera preocupar al partido que representa, pues se puede llevar puesta las aspiraciones de cualquiera dentro del espacio oficialista.

Para el jefe comunal los 10 concejales -sin excluir a propios- son los responsables que “132 familias de Esquel hayan perdido la posibilidad de tener su vivienda”. La lectura es simple, nadie estuvo convencido -o al menos la mayoría- de ceder esos terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda, también da cuenta de que por casa las cosas no andan muy bien, al dejar en evidencia que, si bien el voto de todos los concejales oficialistas fue a favor del proyecto, las negociaciones para que se aprobara, al intendente, no lo dejaron satisfecho.

El radicalismo no debe olvidar que sus disputas internas dirimidas en los medios ya una vez los dejaron no solo sin la intendencia, sino también sin, ni siquiera, una banca en el Concejo. Falta bastante para que se renueven autoridades en la ciudad, pero a este ritmo de desgaste van a tener que remar mucho para llegar a cualquier acuerdo político para los cuales se necesiten los votos de la oposición, eso sin contar que los propios no tiran parejos de la carreta.

También la oposición no supo o no quiso explicar su voto negativo, pues lo expresado en la sesión ordinaria y en entrevistas posteriores los mostro ambivalentes y carentes de argumentos, como también contradictorios con sus propios dichos sobre “la grave situación de acceso a la vivienda” que-según afirman- los preocupa y los ocupa.

A todas estas, aunque diga el Intendente que el dinero estaba y las gestiones hechas lo avalaban, lo cierto es que todo lo que tenga como intermediario a la provincia de Chubut y para mayor preocupación al IPV, envuelto en escándalos de corrupción, genera más dudas que certezas.

En fin, pónganse de acuerdo muchachos, que los tiempos no están para saraza -usando de vuelta tan linda y descriptiva palabrita-; si tenemos en cuenta lo que sucede en los últimos tiempos: por ejemplo, a este paso,lo único garantizado es que no va a quedar piedra sin ponerle nombre en Esquel.

QUINO POR SIEMPRE

Han sido múltiples y generalizadas las muestras de respeto, pesar y reconocimiento a Quino, uno de los grandes artistas argentinos, que falleció este 30 de septiembre.

Contaba Tute, otro gran humorista gráfico, que, al llevarle sus dibujos con apenas 17 años, Quino los miró con atención y se los devolvió con una frase -enseñanza que ha llevado siempre consigo-: “hay que meter el dedo más en la llaga”. Tal vez de eso se trate el buen humor o el periodismo que importa.

Despedimos este Horcón con algunas frases de Mafalda tan de Quino, tan nuestra y tan del mundo-

“A mí lo que más me importa es como bajar el índice de egoísmo”

“¡¡¡Paren al mundo que me quiero bajar!!!”

“¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los Bancos?”