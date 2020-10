“Vecinos: si bien me siento bien, me comunicaron que una persona de mi equipo de trabajo dio positivo de COVID-19, por lo que desde el viernes me aislé preventivamente. De ser necesario me realizaré el hisopado. Reitero el pedido de responsabilidad individual y seguir cuidándonos”, comunicó el intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna.

La información fue brindada a través de un mensaje en su cuenta de Twitter este sábado a la tarde.

Según el parte del Ministerio de Salud de Chubut, este viernes se reportaron en Trelew 32 nuevos casos, siendo 2 personal de salud. Esos datos, sumados a los reportados en el Area Programática de la ciudad desde el inicio de la pandemia, totalizan 353 casos acumulados, con 5 personas fallecidas y 731 casos estrechos en estudio.