Feriado con máxima de 20° C y cielo despejado en Esquel

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en Esquel el cielo estará mayormente soleado y continuarán las agradables temperaturas.

La máxima prevista es de 20° C y mínima 6° C. El viento no soplaría con demasiada intensidad y será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Mañana se prevé el día menos agradable de la semana, porque si bien la máxima llegará a 16 grados aumentará la fuerza del viento. A partir del miércoles y hasta el domingo, volverán las excelentes condiciones meteorológicas.