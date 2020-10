Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 14 de octubre en Esquel el cielo estará parcialmente cubierto. Las condiciones serán más agradables que ayer.

La máxima prevista es de 21° C y mínima 4° C. No se espera demasiado viento, a diferencia del martes que estuvo marcado por las fuertes ráfagas. De todas formas, sigue vigente el alerta del Servicio Meteorológico.

Jueves, viernes y sábado continuarán con valores entre 21 y 24° C. El domingo comienza a desmejorar y la semana que viene será bastante más fría.