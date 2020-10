Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 16 de octubre en Esquel el cielo estará parcialmente cubierto. Será otro día agradable.

La máxima llegará a 24° C y mínima será de 5° C. No se prevé un viento fuerte.

La lluvia que iba a llegar el domingo se adelantó y el fin de semana no tendrá las mejores condiciones climáticas. Además, en la jornada de mañana se esperan vientos fuertes aunque a pesar de eso se mantiene una máxima de 20 grados. Desde el domingo habrá que volver a abrigarse.