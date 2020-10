Uno de los reconocidos peronistas de Esquel, Carlos Malizia, dialogó con Red43 en el Día de la Lealtad Peronista que se celebra el 17 de octubre en todo el país.

Emocionado en varios momentos, Malizia hizo un repaso de historia y también contó situaciones sentimentales que siente por la ideología.

"Lo que me viene a la mente es el recuerdo de todos los compañeros que desde aquel 17 de octubre a la fecha, han entregado su vida por la lucha de los pueblos. No solo de Argentina, porque el peronismo es una expresión de alegría y consolidación de aquellos sectores que han tenido más retrasos, desprotegidos. Todo ha sido una lucha larga y que aún hoy continúa", expresó.

Sobre lo ocurrido en el 45', Malizia indicó: "Ese mismo 17 de octubre, cuando se desagotaba la plaza, desde la oligarquía que no es distinta a la de hoy los fusilaron desde la terraza del Diario Crítica en este entonces. Fue el primer mártir del periodismo y desde ahí vinieron las persecuciones, 18 años de proscripción, la cárcel. Todo eso lo hicieron pensando en que iba a desaparecer y el peronismo no despareció por este concepto que tenemos de la lealtad".

"El concepto de la lealtad une maneras de ver la vida. Es la convicción intima de que lo importante es el otro".

Continuando con la historia peronista, agregó: "El 13 de octubre de 1945 a Perón lo lleva preso la marina. Que es la expresión más destacada de la oligarquía de este país. De esa oligarquía vacuna con olor a bosta que decía Evita".

Y en comparación al día de hoy, Malizia expresó: "Estos últimos años que pasamos con el gobierno de este impresentable, fueron los nietos de aquellos que crecieron que metiendo a Perón preso se iba a terminar esa expresión popular. Hay que entender que antes de que llegara Perón no había derechos sociales, jornadas de 8 horas, aguinaldo, vacaciones pagas, obra social. Todo lo que dicen hoy, que somos 'planeros', 'kukas', todo eso que se opone al peronismo espero que renuncien a la jubilación, a las vacaciones porque eso es una conquista del pueblo peronista que cuando toma decisiones lo hace para todos. Tenemos un bonus track, que el pueblo no odia y es divertido".

"Es un sentimiento muy profundo que me emociona porque vivo para esto. Vivo con esta impronta adentro mío. Me puede faltar la sangre, pero no me puede faltar el peronismo. Por eso me sentí muy mal cuando un concejal radical ofendió a Perón. Muy probablemente, él no podía ser concejal antes de la llegada de Perón al país. Antes se repartían las presidencias de Nación, votaban los muertos, adulteraban los documentos y ganaban las elecciones en las oficinas de los poderosos".