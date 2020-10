El Covid-19 está golpeando también en la ciudad de Rawson, que comenzó a implementar el Plan Detectar. Alrededor de 600 viviendas visitadas y 159 personas testeadas, arrojó el plan de detección federal durante el jueves, viernes y sábado en Puerto Rawson y algunos sectores de Playa Unión. Esto representa un 37,7% de casos positivos. Actualmente se reportan 393 casos activos en la capital.

Precisamente, debido a contagios hay tres emisoras radiales que se vieron a interrumpir sus programaciones en vivo.

Por un lado, la tradicional FM Bahía Engaño 104.5 FM de la familia Vega, la primera estación rawsense tiene entre su staff un trabajador con coronavirus, por lo cual se limita a retransmitir programas grabados y de Radio Rivadavia de Buenos Aires. Con la firma de su propietario, Aldo Vega, se difundió un comunicado a toda l audiencia:

“En razón de haberse detectado un caso positivo de Covid-19, contacto estrecho de la Radio, la emisora no hará programas en vivo, al menos durante este fin de semana y hasta tanto se tomen las medidas necesarias, a fin de proteger a todo el personal que trabaja en FM Bahía Engaño. Estaremos al aire transmitiendo Radio Rivadavia y/o Programas Grabados. También habrá una guardia permanente para cualquier emergencia. Saludos”.

Por otra parte, FM Tropical también suspendió sus programas en vivo.

“Lamento mucho decirles que en las últimas horas, Kokita (locutora) dio positivo de Covid-19, por eso todo el equipo deberá cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Será una eternidad para mí…cuídense esto no es joda”, comunicó en las redes sociales el popular locutor Claudio Pozzi, animador del escuchado ciclo matutino de la emisora.

Mientras que German Molina, operador técnico del programa, sostuvo: “Hace días vengo cuidándome y cuidando los míos, dolor de garganta aviso al trabajo y no voy, sospecha de algo aviso y arreglo pero aviso, dudas que tengas se hablan pero todo es muy claro y estamos en peligro hace rato solo es cuestión de saber manejarlo y no ser inteligente, solo despierto y respetar al otro. Hoy me tocó a mí, aislado y con mis hijos que no pueden festejar el día de la madre con ella, por culpa mía q puedo haber traído el virus a casa. Acá me quedaré por orden de salud y por un descuido que se pudo haber evitado. Solo se responsable y evita contagiar o llevar el virus a otro lado si tenés dudas aislate y averigua pero por favor cuida al resto. FM Tropical de donde nos aislamos el grupo de la mañana ya lo dimos a conocer, FM Bahía Engaño, Radio Municipal de Rw también le tocó y no lo ocultaron. Somos todos iguales y nos tiene que tocar pero de a poco y cuidando al otro, si tenés síntomas o dudas”.

Asimismo, Radio Municipal de Rawson, la emisora pública local debió afectar su normal funcionamiento debido a un caso positivo que se encuentra transitando los últimos días de la enfermedad.

A la espera del mejoramiento de quienes han contraído el virus y cumpliendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, los locutores y responsables de las radios reciben infinidad de mensajes de aliento de los oyentes rawsenses, al tiempo que desinfectan sus estudios para que queden debidamente habilitados a la mayor brevedad posible.