El Frente Vecinal Esquel presentó un proyecto de ordenanza para dar claridad a las obras de pavimentación efectuadas por consorcio. Según la norma, si está la voluntad del 70% de los frentistas puede conformarse el consorcio pero no está claro si el 30% que puede no formar parte del mismo debe abonar a la empresa o al municipio.

El problema se presentó en obras recientes, especialmente en calle Conesa. "El 30% de los vecinos no conformaron el consorcio y esto se da también por un caso particular: no se enteraron de que iba a haber consorcio ni que se iba a hacer la obra hasta que empezó a ser ejecutada", explicó María Martínez, concejal del FVE.

Señaló a partir de esta situación descubrieron que "el Ejecutivo no cumple con el seguimiento y los requisitos que dice la norma". "El 30% de los vecinos dicen: no tenemos ninguna relación contractual con la empresa, le debemos al municipio, el municipio dice que no tiene nada que ver. Esto deriva en una denuncia por no cumplir con deberes del funcionario público al secretario de Obras Públicas", agregó la edil.

A partir de esta "falta de claridad" es que el Frente Vecinal intenta a través de esta iniciativa dejar en claro que "el 30% que no están de acuerdo con tener una relación contractual con la empresa deberán pagar al Estado municipal".

Es probable que sea debatido en la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante celebrará el próximo jueves.

