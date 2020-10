Integrantes de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) mantienen un reclamo pacífico ante la empresa Hidraco sobre la Ruta 40.

En dialogo con Red43, "Pupy" Chun, detalló que la "toma pacífica", que ha tenido importante adhesión de colegas, se debe al pedido de el correcto pago de sus servicios como propietarios de los camiones y además, solicitan la contratación de transporte local, "para defender la mano de obra de la zona".

La Cámara de Transporte, tiene sus oficinas en Avenida Ameghino 107 en la ciudad de Esquel: "nos afiliamos a la Cámara de Transporte de Nación. Tenemos al ministro de transporte de Nación, que regula nuestra entidad. A su vez, a nuestro reclamo se suma CEPATACAL (Cámara Empresaria Patagónica de Transporte y Logística) con base en Comodoro Rivadavia, más FETRALPA (Federación de Transportes y Logística de la Patagonia), detalla Chun.

"Unificamos tres entidades para defender el mercado del transporte de la empresa Hidraco"

En este sentido, detalla que en la mañana de este viernes, presentaron una nota en Vialidad Nacional, solicitándoles que actúen como ente mediador para poder dialogar con la empresa, ya que a Hidraco "le ha molestado" el reclamo y no ha habido dialogo aún.

"No somos improvisados ni patoteros. Estamos esperando respuestas de la empresa hace tres días. Esta empresa no cumple con lo que corresponde, que es el pago de la tarifa real de movimiento de suelo. Lo que pedimos está avalado a nivel nacional, no es un capricho nuestro"