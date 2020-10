Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 2 de octubre en Esquel el cielo estará parcialmente cubierto. Será un día frío, con máxima de 7° C y mínima de -3° C.

Hay una baja probabilidad de lluvias durante la mañana y el viento sería leve.

¿El fin de semana? A partir de mañana empieza un lento ascenso de los valores. Se esperan varias jornadas entre 12 y 13 grados.