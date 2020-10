El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres se refirió a las declaraciones del ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, por la 97.1 Radio del Sur, donde el dirigente justicialista criticó la gestión de Cambiemos y defendió el voto de los diputados del Frente de Todos que se opusieron a la ayuda económica de $30.000M para Chubut.



Al respecto, Torres indicó que “Es bastante irresponsable que un dirigente como Carlos Linares se dedique a opinar como si él no hubiera tenido un rol de responsabilidad en la política chubutense”, y agregó que “Arrancó el año anunciando su candidatura a senador para 2021 y ahora habla de unidad en el Frente de Todos, una unidad que mal que le pese incluye al gobierno provincial que tanto critica”.



Por otro lado, Linares manifestó al aire de la 97.1 que “Tiene mucho trabajo en su actividad privada y que le dedica muchas horas también a la actividad partidaria”, a lo que el Diputado contestó que “Evidentemente la actividad privada no le deja tiempo para leer los diarios, porque el gobierno nacional hasta hoy sólo anunció el Estadio Centenario de Comodoro, y la ruta Caleta-Comodoro, dos emblemas de la corrupción que se anuncian desde hace 14 años”.



Asimismo, Torres dijo que “Hay que avisarle también que gracias al gobierno nacional y popular que tanto defiende, los chubutenses perdimos la sede de YPF en Comodoro, un emblema de la actividad petrolera, y que él mismo que es oficialismo en la ciudad entregó sin emitir opinión alguna”.



El legislador recordó que “En 2017 la ciudad sufrió fuertemente las inclemencias climáticas, y el gobierno nacional actuó rápidamente. No fue de la misma manera con el gobierno provincial y municipal, de donde surgió lo peor de la política con los negociados que se descubrieron posteriormente, hubo funcionarios que hacían negocios con el agua potable y hasta con la comida para perros" indicó.



En ese sentido, continuó diciendo: “Durante la gestión anterior, el gobierno nacional estuvo muy presente en Comodoro, especialmente durante la catástrofe de las inundaciones”. Se destinaron $521 millones para mejorar más de mil hogares y barrios (las Américas, Stella Maris, Juan XXIII y Pueyrredón, entre otros), y unos $600 millones para obras hídricas que permitieran hacer menos vulnerable la ciudad. Se otorgaron también $77 millones como asistencia a la prestación de servicios públicos de la SCPL a través del ENHOSA.

Además, se giraron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 77 millones de pesos: 50 millones de pesos para Comodoro Rivadavia, 10 millones para Rada Tilly y 17 millones para otras localidades afectadas.



Torres le recordó al ex intendente obras emblemáticas de la gestión nacional de Cambiemos en Comodoro, como la modernización integral del aeropuerto local, el primero sustentable del país, remodelado con materiales y criterios para respetar el medio ambiente. Se invirtieron 2.500 millones de pesos y entre otros cambios significativos, la terminal pasó de tener 4200 a 6500 metros cuadrados. A su vez, mencionó la obra de ampliación del puerto marítimo de la ciudad, una obra que se había relegado desde 2011, y que incluyó la mejora de infraestructura de los muelles pesqueros y de ultramar por un monto de $45 millones. "Recuerdo que estaba presente cuando el propio Linares nos lo reconoció el día de la Inauguración, con la presencia del ex Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, debe ser otra réplica del síndrome de memoria selectiva y conveniente que suele aparecer en épocas de elecciones" dijo.



Por último Torres invitó a Linares a que “Proponga alguna solución para la situación que estamos viviendo en Chubut ya que justificó el voto en contra de los 3 Diputados del FDT para tratar proyecto de ayuda económica para Chubut que presentamos Junto al diputado Menna”, y finalizó diciendo: “Ya que empezó su campaña con tanto tiempo de anticipación, que le diga a los chubutenses qué propone para salir de esta crisis en Chubut, donde son oficialismo”.