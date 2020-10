La ministra de Educación, Florencia Perata, dialogó con Radio 3 e indicó que “tenemos que pensar en el cierre del ciclo 2020 de modo no presencial”. "En la reunión de gabinete con el gobernador y algunos de mis pares, el ministro de Salud, Fabián Puratich, nos volvió a informar sobre la clara imposibilidad de volver a las aulas este año”, subrayó.

“Todos nuestros esfuerzos están en cerrar el año a diciembre y después pensar en el regreso de 2.021 con todos los protocolos porque no será la escuela que dejamos en marzo, por ahí hasta tengamos la vacuna”, fundamentó la ministra.

"Tenemos que pensar en volver a clases el 1° de abril".

"Por suerte en las localidades chicas no estamos teniendo casos, aunque aparecieron algunos en Gastre, lo que muestra que no estamos exentos en ningún lado. Por otro lado, la movilidad, que es un problema que hoy no tenemos porque las escuelas están cerradas", justificó.

La funcionaria provincial consideró como "toda una responsabilidad" este trabajo. "Son localidades en las que no contamos con un sistema sanitario para controlar un eventual brote. Esos pueblos dependen de ciudades más grandes que atraviesan una situación epidemiológica compleja en cuanto a la ocupación de camas", analizó.

En este sentido, Perata reveló: "Hace unas tres semanas habíamos planificado el ciclo 2021 con la apertura de la inscripción desde el 26 de octubre al 19 de noviembre, incluso de manera presencial y dando mayores de plazos, con todos los protocolos y previendo la limpieza de las escuelas. Queremos mantener estas fechas, pero estamos trabajando sobre otro formato, el digital". "Pensando en que no todos podrán acceder a la inscripción online, además de plantear la apertura de algunas escuelas, vamos a reabrir las inscripciones desde febrero", advirtió.

"Lo que queremos transmitir a todas las familias es que ningún chico se quedará fuera del sistema educativo, lo harán en febrero o abril, es un derecho y una obligación del Estado, buscaremos todos los medios para que puedan hacer la inscripción", aseguró la ministra de Educación.

En relación a la promoción de alumnos teniendo en cuenta el contexto particular por la pandemia, detalló: "Diciembre es una primera opción para los alumnos que hayan tenido un proceso regular de vinculación con sus docentes, relevaremos esto a partir del 30 de octubre para determinar que alumnos están en condiciones de promocionar a fin de año, en una primera instancia, y los otros tendrán distintos momentos hasta el 31 de marzo".

"Lo hemos resuelto por resolución, ayer (martes) tuvimos un encuentro virtual con el ministro Trotta y su equipo del Ministerio de la Nación, aunque ellos ya estaban al tanto de esta decisión. Reconocieron que somos una de las provincias que ya lo teníamos normado. En realidad el Consejo Federal de Educación nos habilitaba hasta el 30 de abril, pero nos parecía mucho y teníamos instancias previas previstas como diciembre, escuelas de verano y las diferentes etapas de evaluación", esgrimió.

"El receso seguirá siendo de 60 días de licencia no reglamentaria como lo establece el régimen de licencias, lo que sí vamos a ofrecer para los primeros días de febrero son las horas institucionales para llevar a cabo distintos proyectos de apoyatura a los estudiantes en el marco de la Escuela de verano", adelantó.

Respecto de las decisiones que se tomaron con dos escuelas de gestión social, admitió que “se demuestra con estos conflictos la necesidad desde el Ministerio de Educación la instrumentación de la ley que implica una coordinación específica fuera de la órbita de la educación privada, de la que dependen hoy”.

“Precisamente es educación privada que liquida los sueldos y hace las transferencias a los representantes legales para que ellos los abonen. Estamos trabajando para reglamentar la ley y tener una dirección propia. Son entre 14 y 15 escuelas de gestión social en toda la Provincia”, puntualizó.

Fuente: Radio 3