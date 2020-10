Juan Domingo Crettón, vecino de Esquel, aclaró a través de Red43 una situación que vivió semanas atrás. Fue denunciado tras llegar desde Comodoro Rivadavia porque otra persona aseguró haberlo visto caminando por el centro violando el aislamiento preventivo.

Crettón señaló que no era él sino su hermano que "se parece a mí un poco". Negó haber circulado sin los permisos y afirmó que no salió de su domicilio durante los 14 días establecidos.

Dijo que esa denuncia le valió una causa federal en la que ahora debe demostrar su inocencia: "Me siento perjudicado, la gente está preocupada, esto no es un juego. Una amiga mía falleció por coronavirus". "Más de 300 personas me amenazaron de muerte", contó.

"A mí me ensuciaron, se me enojaron, me amenazaron con apedrearme la casa y tuve 14 días custodia policial en mi casa", enfatizó Crettón. "No quiero que los vecinos piensen que soy un irresponsable", remarcó.

Escuchá su testimonio: