Muchos jugadores de Esquel han pasado por la escuelita de fútbol de Chochi Delgado. El entrenador de infantiles e inferiores durante más de 15 años en el Club San Martín. Desde la categoría 83' hasta pasando la 2000.

En el marco del 86° aniversario de San Martín, hablamos con Chochi y los recuerdos de varios jugadores que han pasado por la escuelita y terminaron campeones en la primera división del club. También un recordado "Mundialito" en Rawson de la Categoría 97', la primera y única en llegar a una final tras ganarle a la CAI en las semis.

"Me fue a ver Pedro Diez para que dirigiera las inferiores más que nada. Después agarré la escuelita de fútbol y me hice cargo de todo. Recién miraba las fotos y me imaginaba la cantidad de pibes. En un momento tuve 120 y tenía que hacer varios equipos para que jueguen todos. Me llevaba un montón de tiempo y muchas horas, entonces uno se da cuenta de la dimensión de tantos pibes. Me doy cuenta de que había un montón", recordó.

Además, se refirió al día a día y los encuentras en la calle con sus exdirigidos: "Los chicos nunca se olviden de uno. Por ahí vas por la calle y te saludan. Por ahí vos no lo ubicas mucho, pero te das cuenta del tiempo que pasó y nunca se olvidan de uno. Los chicos van cambiando, por ahí uno no. Hay algunos que ni los ubico pero me saludan. Han sido jugadores del club".

"En el club anduvimos por todos lados con el tema de los Mundialitos y apostábamos a llevar a los pibes a probar afuera. Era complicado pero lo hacíamos a pulmón Fuimos a Buenos Aires, a Newell's, a Comodoro, a Caleta y un montón de lugares a competir", agregó sobre los viajes realizados.

Mundialito con la categoría 97

Un torneo más que recordado por Chochi y los propios chicos de ese equipo. El logro de haber llegado a la final, luego de vencer a la CAI por 1 a 0 en la semifinal.

"Eran tantos días de competencia que llegamos cansados y ellos como eran locales tenían más descanso. Me acuerdo que viajaron de acá toda la familia del equipo este que teníamos de la 97. Eso fue una situación muy linda en ese entonces. Le ganamos a la CAI 1 a 0 y ¡había que ganarle!, con el gol de Facu Alarcón. La 97 que teníamos éramos cerca de 22. Algunos llegaron a primera, otros se quedaron. Me acuerdo que cuando jugábamos a nivel local tuve que hacer dos equipos, el A y el B porque eran parejos los dos equipos. Siempre llegábamos con el A y el B a la final. Yo me quedaba afuera, no dirigía porque los dos eran mis equipos. Era una linda época de andar con los pibes para todos lados. Esa vez que llegamos a la final, que nunca nos había pasado, era muy lindo. Me acuerdo que lloramos todos".

Por otra parte, continuando con el tema de los viajes, Chochi resaltó: "Muchos recuerdos y mucha responsabilidad viajar con chicos. Hoy en día es peor y más complicado. Antes era más familiero. Depende dónde nos alojáramos era otra cosa, depende donde te tocaba jugar. Una vez jugamos en Rawson y nos quedamos en carpas porque no teníamos lugar. Siempre nos manejábamos a pulmón, hoy es mucho más difícil y no podés equivocarte en nada. Antes era mucho más familiero".

"La Escuelita te lleva mucho tiempo. Dejé muchas cosas por la escuelita, dejé abandonadas muchas cosas porque tenés que estar sábados, domingos, feriados si vos querés tener una buena escuelita de fútbol hay que hacerlo de esa manera. Es lo más importante", agregó.

Por último, sobre los chicos que llegaron a primera, expresó: "Cuando veía que ellos salían campeones, por ahí venían los padres y te decían 'esos eran tus jugadores' para mi era algo muy lindo y me sentía orgulloso. Viendo a los chicos que jueguen, a mi hijo en primera, creo que de la escuelita pasas a las inferiores y de ahí a primera. Es un logro bastante lindo para uno".