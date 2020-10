Sergio Germillac, jefe de Zona Vialidad Provincial, se refirió a la situación de las rutas de la zona y reconoció que no se están haciendo los trabajos de mantenimiento producto de las medidas de fuerza.

"Hace un mes que la gente está de paro y no están saliendo a repasar ninguna ruta, se están deteriorando cada vez más", sostuvo. "Las rutas al Lago, Trevelin y Corcovado tienen mucho uso y en estos momentos no hay ninguna máquina trabajando", destacó.

Consideró que los reclamos "son entendibles y hasta ahora no han tenido ninguna respuesta, todo el mundo está de paro". "Yo soy empleado de Vialidad y a mí me también me está afectando pero las respuestas hasta ahora no han sido claras", aseguró.

En cuanto a recursos la situación también es muy complicada: "No hay nadie trabajando, insumos muy pocos, la situación se está agravando cada vez más y si no hay respuestas de ninguna clase calculo que cada vez va a ser peor". "Han llegado muy pocos insumos porque han sido muy pocos los días que se pudo trabajar. Si hay insumos en Rawson no hemos podido ir a buscarlos por los paros. Encima la pandemia tiene muchos contagios en esa zona y no podemos entrar. Si alguien va tiene que hacer el aislamiento", señaló.