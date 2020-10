El atleta esquelense Hélton Ibañez alcanzó hoy una victoria en la prueba de 800 metros llanos al llevarse a cabo el segundo encuentro virtual de atletismo, donde en la pista municipal de Esquel compartieron la jornada con atletas de Trevelin; en tanto de manera paralela y a través de una conexión por streaming, la misma jornada se llevó a cabo en la localidad de Trelew.

Hélton Ibañez destacó que la prueba de 800 metros es en la distancia que más se ha preparado y que la idea de la carrera de hoy era saber en que condiciones se estaba encontrando.

Ibañez remarcó que disfrutó de la prueba de hoy, pero le gustaría cruzarse con los atletas de Trelew de manera presencial y no de manera virtual, donde considera de que de esta manera que podrán salir muy lindas marcas.

Esta mañana se llevó a cabo el segundo encuentro virtual de atletismo, el primero a nivel patagónico, donde un total de 63 competidores de Esquel, Trevelin y, de manera remota, Trelew, participaron en las pruebas de lanzamiento de martillo, 80 metros y 100 metros llanos, 300 metros con vallas y 800 metros libres.

Esta competencia estuvo organizada por la profesora Adriana Garzón, referente de la Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) en la provincia del Chubut; junto con el entrenador Gabriel Barchetta, quien es el Tecnificador de las EDA en la región patagónica para el Atletismo.

“TODO PASA POR LA CABEZA”

“La cuarentena nos pegó muy fuerte a todos”, pero remarcó que desde hace un tiempo hasta esta parte pudo entrenar bien.

“Yo había dejado de entrenar porque no tenía ganas y ahora que volví tengo como idea poder correr a fin de año una buena carrera en 800 metros, como la estaba corriendo últimamente, en tanto con todo el grupo de compañeros queremos bajar la marca de los 3.000 metros”, remarcó además.

“El registro que logre hoy en los 800 metros me dejó conforme porque no era una prueba que la venía preparando, pero lo de hoy es una base para lo que se viene”.

Ibañez remarcó que “el estar en casa encerrado y no saber qué hacer me había jugado en contra, pero gracias a mi familia me metí de nuevo en atletismo pero también pasa todo por la cabeza”.