Carlos Agüero, maquinista del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", dialogó con Red43 sobre la situación de los trabajadores del lugar.

"Estamos tratando de comunicarnos con el ministerio; yo he tenido diálogo con Cavaco, pero desde el 21 de septiembre no me ha contestado"

En este marco, Agüero se refirió a las paritarias de 2019: "nos adeudan marzo del 2019; una diferencia salarial de lo que es zona y antigüedad. Solo nos han arreglado el porcentaje al básico".

"Tenemos una paritaria en la cual nos tenían que haber abonado un porcentaje de la categoría 8 de una escala salarial de Jefe de Mecánica"

Seguidamente, detalló que desde el gremio de la fraternidad, se está tratando de normalizar la situación; "en el mes de marzo tuvimos una comunicación en la que nos iban a solucionar la situación. Pero llamaron a la Unión Ferroviaria, que es el otro gremio y solucionaron su trámite. A nosotros, al final, no nos llamaron".

"Pedimos a Provincia que nos llamen porque no queremos que después salgan a decir que no queremos trabajar"

Seguidamente, detalló que en total son 8 los trabajadores del gremio; 4 conductores y 4 ayudantes: "Queremos evitar conflictos. Yo tengo 37 años de servicio en el tren. No veo intenciones de solucionar; hablo con el gerente, me pasa con el presidente; el presidente me deriva al de personal y el de personal me dice 'no tengo nada'", expresó.