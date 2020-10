Se le quemó su vivienda y no tiene respuesta por los materiales: "Está por nacer mi nena y necesito un techo"

Jazmín Gutiérrez fue víctima de un incendio en su vivienda del barrio Ceferino el pasado 24 de septiembre, a raíz de la falla en un calefactor. El fuego dejó importantes daños en la casa y la joven, que está a punto de ser madre, no tiene respuestas sobre los materiales para reconstruirla.

"Estamos esperando hace un mes, dicen que nos van a llamar, no nos llaman", afirmó. "Hoy fui al municipio y me dijeron que no habían llegado", agregó. En este sentido, Jazmín sostuvo que la mano de obra será de amigos de la familia, pero necesitan "ladrillos, chapas, tirantes, porque una parte se quemó completamente".

"Quedó el 30% de la casa que es el baño y una parte con 2 piezas".

La casa incendiada pertenece a dos parejas que ahora están viviendo en la sede vecinal del barrio Ceferino. Sin embargo, advirtió que muchas veces se producen problemas con personas que se juntan a tomar bebidas alcohólicas y luego ingresan de manera violenta. "Hace un ratito entró un señor borracho que le quiso pegar a mi cuñado y a mi cuñada. Tenemos que mantener con llave y por ahí acá se hacen reuniones", indicó.

"No puedo estar acá con mi nena. Está por nacer y necesito un techo", pidió Jazmín. Sostuvo que intentó hablar con Fabiana Vázquez, la secretaria de Desarrollo Social, pero "cada vez que vamos no nos atienden. Hace un mes hicieron una lista de materiales y no pasa nada, no hay nada para ir arrancando".

"Somos dos parejas, mi cuñado y mi cuñada, y mi pareja y yo".

Dejó en claro su agradecimiento al presidente barrial, Raúl Santander, por la asistencia que les brindó y "las personas que estuvieron ayudando con alimentos y ropa". Todo el que quiera colaborar para ayudarlos con materiales puede contactarse al 2945-913188 o ubicarlos en la sede del barrio Ceferino.