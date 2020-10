La Corriente Clasista Combativa (CCC) marchó al municipio y al Concejo Deliberante para presentar un pedido de "techo, trabajo y tierra". Susana Moreno explicó que "es una ley que fue impulsada por nuestro diputado nacional, Juan Carlos Alderete. Por eso mismo venimos a presentar este pedido en el municipio y también vamos a ir al HCD".

"Siempre reconocen más a quien tiene plata y a la gente que muchas veces está por un plan social o algo lo dejan aparte. Hay que lucharla porque sino te pasan por encima", sostuvo la vecina esquelense. Evaluó que la desocupación "ha aumentado. Hay muchísima gente que hoy no puede acceder a tener un trabajo o debe trabajar en negro", por lo tanto esto implica que sea muy difícil acceder a un terreno.

"Esperamos una respuesta, hace muchísimo tiempo que venimos peleándola en Esquel".

En cuanto a las tomas de tierras, Moreno afirmó: "Nosotros tenemos un terreno que agarramos porque nunca nos escucharon. La Corriente necesita una sede propia que pedimos hace 3 años y no dieron respuesta". "Nosotros no estamos incentivando a nadie a que vaya a usurpar terrenos, pero por ley todos tenemos derecho a acceder a un pedazo de tierra", añadió.

Subrayó que "muchísima gente ya no puede seguir pagando alquileres". "No alentamos a las tomas pero tampoco creo que sea justo que mucha gente nacida y criada en Esquel no pueda acceder a un pedazo de tierra, creo que no están siendo escuchados por el intendente, el Concejo Deliberante y Tierras Fiscales", cerró.