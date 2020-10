Regresar al lugar donde a uno lo hace feliz. Esa es la consigna. Hoy y siempre. Es que para Eulalio “Coco” Muñoz, la ciudad de Valencia es uno de esos lugares donde le arrancaron lágrimas de alegría. Porque el atleta nacido en Gualjaina alcanzó en ese lugar la gloria.

Precisamente para Coco Muñoz, para todos los atletas Aukache y también para la pequeña localidad de Gualjaina lo del año pasado fue un momento especial, es que el joven nacido allí logró la marca para meterse en el olimpo.

Y tras lo alcanzado en Buenos Aires por parte de Joaquín Arbe; “Coco” Muñoz, metió el uno-dos para Esquel en esto de representar a la Argentina en un Juego Olímpico. Histórico, doblemente histórico.

“Nuestra idea es estar en el maratón de valencia pero lo que estamos viendo ahora es el tema del protocolo para participar en una carrera, en este caso en Europa”, destacó “Coco” Muñoz a este medio.

“Para eso estamos entrenando porque aunque conseguimos la marca, la posibilidad sigue abierta para otros atletas ya que hay tiempo hasta el mes mayo para conseguir la misma”, remarco además.

“Tenemos la marca, pero no hay que confiarse y seguiremos trabajando como hasta ahora”. Recordemos que como máximo van tres atletas por países al Maratón de los Juegos Olímpicos y la clasificación se obtiene por marca y también por puntaje.

Ante la consulta de cuál podría ser su marca “sí el maratón de Valencia se corriera mañana”, “Coco” Muñoz fue muy cauto para dar un pronóstico.

“No te puedo dar una marca, depende de cómo va estar ese día, depende del viento, capaz que te digo que puedo hacer tal registro y no la puedo hacer, por eso no me gusta hablar antes”.

“Lo que si te digo que habrá un excelente nivel en el Maratón de Valencia y por lo que nos dijeron el Circuito sería el mismo del año pasado”.

“Uno puede llegar de la mejor manera y te toca con viento y capaz que no podemos lograr a la marca que queríamos, pero lo que si te digo que nosotros, en cada prueba, corremos de la mejor manera y tratamos de dejar todo, para ello nos preparamos”.

Recordemos que su mejor marca en Maratón fue precisamente la que logró en Valencia el año pasado con un registro de 2hs 11min 23seg.