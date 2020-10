Ante la elevada tasa de femicidios y el incremento de los casos de violencia de género en todo el país, la diputada nacional chubutense por el Frente de Tod@s - PJ, Estela Hernández hizo un llamado a la comunidad para alzar la voz y que no se naturalice esta problemática que lamentablemente ha ido in crescendo año tras año.

"Afortunadamente hoy tenemos un gobierno que se preocupa por las cuestiones de género y que al haber creado un organismo tan importante como el Ministerio, ya sentó al respecto una postura concreta y sólida; pero el esfuerzo por cambiar esta triste realidad debe involucrar a todos los poderes por igual y no sólo al Ejecutivo", subrayó la legisladora, quien agregó que las acciones positivas no deben quedar sólo estructuradas en leyes tan importantes como lo son hoy la Ley Micaela y otras en este sentido, sino que también en la práctica y el accionar cotidiano; donde debe demostrarse un real compromiso especialmente con quienes hoy sufren o están desamparados por el sistema.

"Como sociedad no podemos tampoco permitir que los casos de violencia de género y los femicidios sigan ocurriendo por doquier y eso se naturalice como si nada pasara. Nada tiene de normal que día a día nos enteremos por los medios de comunicación que una mujer más ha perdido la vida en manos de su agresor". En esta línea, añadió que tenemos que unirnos al menos en esta causa y hacer de ella una 'causa común' donde todas y todos digamos 'basta' a una preocupante situación que nos golpea cada vez con mayor virulencia.

En relación a los últimos femicidios, Hernández dijo que "no sólo basta con restricciones de alejamiento. La Justicia tiene que tomar un rol activo y estar a la altura de las circunstancias. Muchas veces los asesinos ya tienen antecedentes o han dado muestras claras de hasta dónde pueden llegar y eso, parece no importarles. Días atrás, murieron mujeres en manos de sus agresores en Jujuy, ayer en Santiago del Estero, en las últimas horas en Chaco y ésto no se detiene; tenemos que hacer algo ya para frenar la violencia", concluyó la Diputada.