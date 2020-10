Federico Wegrzyn debutó con Los Pumas

Federico Wegrzyn tuvo su debut en Los Pumas en la victoria del equipo nacional ante Rugby Australia XV por 19 a 15.

El esquelense ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo con el número 24 en su espalda, en reemplazo a Tetaz Chaparro y tuvo así el debut en el equipo dirigido por Mario Ledesma.

Este fue el primer cotejo de carácter amistoso de cara al Tri Nations que comenzará en la madrugada del próximo sábado con el clásico Australia vs. Nueva Zelanda; en tanto el equipo de Los Pumas, debutará el 14 de noviembre ante el poderoso equipo de los All Blacks.

El partido ante Rugby Australia XV se desarrolló en el TG Millner Sportsground de Sydney, a puertas cerradas. Un estadio que es propiedad del Eastwood Rugby Club, un equipo que compite en la Shute Shield, de la liga de esa ciudad.

Este fue el primer partido jugado por el equipo que dirige Mario Ledesma desde el triunfo ante Estados Unidos en el Mundial de Japón del año pasado, el 9 de octubre de 2019, por 47-17.

Australia Rugby Selection es un combinado de la unión de Sydney reforzado por jugadores de la franquicia Waratahs, que representaba a Australia en el Super Rugby que se celebraba antes de la pandemia de coronavirus.

Los puntos del equipo argentino se concretaron mediante tries de Joaquín Oviedo, Santiago Carreras y Francisco Gorrisen y dos conversiones de Domingo Miotti, mientras que para los australianos marcaron tries Len Ikitau, Tom Wright y Tepai Moeroa.

SINTESIS DEL PARTIDO

Rugby Australia XV (15): Jack Maddocks; Tom Wright, Len Ikitau, Tepai Moeroa y James Ramm; Will Harrison y Jake Gordon; Liam Wright, Isi Naisarani y Lachlan Swinton; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Jermaine Ainsley, Folau Fainga’a y Angus Bell.

Suplentes: Cornwall McInerney, Harry Johnson-Holmes, Vaauli Faamausili, Tom Hooper, Pete Samu, Joe Powell, Ben Donaldson, Alex Newsome, Josh Kemeny, Triston Reilly, David Porecki y Rob Valentini.

Argentina (19): Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Emiliano Bofelli; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Francisco Gorrissen, Rodrigo Bruni y Santiago Grondona; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Cambios: PT 18m, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas y Santiago Medrano por Zeiss.

ST Santiago Socino por Montoya, Tomás Lezana por Grondona, Gonzalo Bertranou por Cubelli y Lucio Cinti por Chocobares; 11m, Ignacio Calas por Paulos, Sebastián Cancelliere por Delguy y Joaquín Oviedo por Bruni; 20, Felipe Ezcurra por Bertranou y Grondona por Fernández Criado; 25, Tomás Albornoz por Miotti y Jerónimo de la Fuente por Mallía; 34, José Luis Gonzalez por Socino, Federico Wegrzyn por Tetaz Chaparro y Lucio Sordoni por Medrano.

PUNTOS: PT: 30m, try de Ikitau (RA); 33, try de T. Wright (RA). ST: 14 y 23m, goles de Miotti por tries de Oviedo y Carreras (A); 25, try de Gorrissen (A); 34, try de Rugby Australia XV. Arbitro: Nick Berry (Australia).

Cancha: TG Millner Field de Sydney.