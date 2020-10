Hoy se marcha por el No a la Mina desde las 17 hs

Esta tarde se realizará una nueva marcha de vecinos por el NO a la Mina. La concentración tendrá lugar en el "localito" ubicado en la plazoleta de Avenida Alvear, a pocos metros de Avenida Fontana, desde las 17 hs.

Viviana Moreno, detalló en conferencia de prensa que "estamos en un contexto local, provincial y nacional de mucha intención; la codicia está movilizando a los gobiernos y a las empresas para establecer la megaminería sin reconocer leyes, ordenanzas ni hechos políticos e históricos en la comunidad".

"No se tiene en cuenta la Ley 5001 a través de la provincia; no se tiene en cuenta la Ordenanza Municipal que hace de Esquel un municipio no tóxico. Ni tampoco se tiene en cuenta el el plebiscito en el cual 81% de la población le dijo no a la megamineria en Chubut el 23 marzo 2003"