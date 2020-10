A “Loli” Roberts lo quieren todos. Lo quiere el taxista, el panadero, el recolector de basura, el policía, el desocupado y el changarín.

Al ganador de ocho veces consecutivas del Tetratlón del Club Andino Esquel, lo quiere el carnicero, el campesino, el leñador, el jinete, el docente, el periodista.

Pero no es profeta en su tierra. Tuvo que buscar otros horizontes para desarrollarse como persona y poder vivir con su familia, dignamente con su familia.

“Loli” tuvo una linda experiencia laboral, por ejemplo en El Calafate, y durante estos últimos meses en San Carlos de Bariloche en un espacio que conoce y mucho: la montaña, la nieve, el centro de Esquí.

¿Por qué “Loli” no trabaja en Esquel? ¿Por qué no puede desplegar todos sus conocimientos y todo lo que tracciona para nuestra ciudad? ¿Por qué las personas importantes en el desarrollo del deporte en Esquel, en la región o en la provincia no lo convoca? Muchas preguntas, pocas respuestas.

Hace algunos días, tuvimos la posibilidad en este medio de difundir la actividad que lo mantiene en contacto con el deportista común, con el que quiere bajar la panza o quiere correr “un ida y vuelta hasta la luna y no morir en el intento”.

A partir de ahora, Loli Roberts ofrece un plan de entrenamiento personalizado, “ideal para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama”. Y los llamados de teléfono y los mensajes para entrenar con el mejor caen a borbotones.

Walter Torres debe ser una de las personas (pocas personas) que lo conoce a “Loli” en la intimidad. Todos dicen (y nos incluimos) que “a Loli Roberts lo conocemos todos”, pero no todos sabemos qué piensa, qué sueña, qué come, cómo vive, cómo están sus retoños.

- ¿Walter, como lo conociste a “Loli” Roberts?

- A “Loli” lo conoces donde te toca… en la calle, en una carrera, cortando leña, trayendo cosas, remando, acompañando a alguien a entrenar. A “Loli” lo podes ver en todos lados.

Gracias a Dios hoy tomó la determinación de armar un plan de entrenamiento para todos. Yo se lo decía desde hace años que era una buena veta de trabajo ya que él tenía los conocimientos, la experiencia, y no sé si hay muchos que tengan experiencia y las ganas de poder volcar esa experiencia a la gente y me parece que es una buena idea.

- Nadie desconoce su experiencia después de tantos años de carreras y de muchas victorias, ¿pero considerás que “Loli” está capacitado para llegar a la gente con sus conocimientos?

- “Loli” se está capacitando para hacer esto, tiene mucha gente de apoyo que lo va asesorando permanentemente, es muy consciente de lo que hace y entonces con todo eso es una tranquilidad para todos.

Más allá de lo que transmite emocionalmente y más cuando se pueda ver a cara a cara en quienes confían su sus trabajos, “Loli” está respaldado por mucha gente lo que lo va a llevar adelante.

- ¿Y cómo es tu contacto con él en la actualidad?

- Yo estoy en contacto permanente con él. Sé cómo hace las cosas, con la responsabilidad que lo hace, con el amor que lo hace. Uno que ha visto su carrera desde el inicio, trata de ayudarlo, porque uno sabe cómo lo hizo.

Lo que hizo “Loli” desde abajo para llegar al lugar donde llegó, nos obliga a todos al tratar de apoyarlo.

- ¿Considerás que a “Loli” lo reconocen más afuera que en Esquel? A mí me extraña que tenga que buscar otros horizontes para poder vivir. ¿Por qué no lo convocan para trabajar acá en Esquel?

- Hay poca gente que pueda saber más que él y te diría que hay poca gente que lo conoce a “Loli” en su totalidad, de manera personal, a fondo, y no saben lo que es él para traccionar, para generar. Por ahí es más reconocido afuera sobre todo quienes tendrían que apoyarlo.

Acá lo quieren mucho, pero lo quiere mucho el vecino común de Esquel, en tanto quienes ha tenido (o tienen) un cargo en la parte política específicamente yo creo que piensa que lo va a tapar, por cualquier cosa que haga y no entienden lo que genera él.

Vos tenés que apoyarte en este tipo de personas que son las que te van a hacer crecer, sino vivimos a los tumbos como lo venimos haciendo desde hace años con el deporte donde inventamos personas o personajes para un cargo, para que ocupen distintos lugares.

Cuando tenés gente que tiene llegada, que tiene arraigo, que conoce cada lugar que tenemos, que tiene contactos en todos lados, que te abre muchísimas puertas, pero mientras tantos nosotros sigamos inventando las cosas y no tomemos el deporte con cierta profesionalidad y tratemos de utilizar las herramientas que tenemos en Esquel, que son muchas y no podemos despegar, y esto es desde hace años.

- Tal vez uno pueda considerar que la persona que está en el poder no lo quiere convocar para no quedar relegado, para que no lo eclipse.

- En verdad es al revés. Sería lo mejor, Cuando a uno que está en el poder y se da cuenta que no le da la capacidad para desarrollar un trabajo tiene que convocar a los mejores, y en este caso deberían convocar a “Loli”.

Pero esto no pasa solamente en el deporte para en todos los ámbitos dentro de la política, más arriba por ejemplo, donde tenemos que definir que queremos ser como pueblo, como ciudad, como provincia.

Si vos dejar que las personas más importantes del deporte no estén vinculadas a la toma de decisiones todo se hace muy complicado.