Los trabajadores de Salud de Esquel continúan con una medida de fuerza desde el comienzo de la semana que se extenderá hasta el viernes. Hoy, acompañaron a otros gremios estatales en la ruta, a la altura de la portada de acceso a la ciudad.

Fernando Macayo expuso que no confían en lo que anunció Mariano Arcioni ayer porque "no ha cumplido lo que ha firmado ni su palabra". "Se está hablando de actualizar un mes, salir del pago escalonado pero la deuda que tienen con nosotros desde julio del año pasado no se sabe de qué manera", cuestionó.

Adelantaron que posiblemente el paro continúe la semana que viene e hicieron hincapié en la escasez de recursos.