El gobernador Mariano Arcioni se refirió a la crisis provincial, en medio de los constantes reclamos salariales de estatales, al pago de salarios, como así también a la deuda pública. "Yo no he tomado ni los 650 millones dólares, ni los millones del Bbodic 1 y 2 ni los del fondo fiduciario -recalcó-. Este gobernador no tomó esa deuda ni hizo ese zafarrancho", remarcó y aseguró que el suyo será "recordado como un gobierno honesto y responsable que sacó a la provincia adelante" tras "años de desidia y de daños estructurales, con una fuerte actividad productiva".

En diálogo con FM del Lago, Arcioni reiteró que “este viernes vamos a depositar la totalidad de los haberes a los agentes del rango 3, el día martes 13 al rango 4; hay una posibilidad de pagar el 3 y 4 el día viernes, pero lo certero es lo anterior". Y agregó: "el viernes 16 vamos a estar cancelando rangos 1 y 2 de sueldos de agosto juntos con salud" y "en noviembre vamos a estar saliendo del pago escalonado, que va a ser de acuerdo a la proyección financiera que tenemos".



Recordó que cuando se anunció el pago escalonado "hemos cumplido con nuestra palabra. Hoy estamos en un proceso de reestructurar la deuda que tiene la provincia. A esto hay que sumarle que este año los ingresos de la provincia decrecieron en el orden de los 14 millones de pesos, ha dejado de percibir en concepto de regalías petrolíferas cerca de 8 mil millones de pesos y de coparticipación de impuestos federales más de 5 mil millones de pesos. La situación es muy grave y podemos dar la previsibilidad de que en noviembre vamos a salir del pago escalonado", resumió.

El gobernador resaltó que "la provincia se viene desendeudando. Hemos cancelado el Bodic 1 y 2, y el fideicomiso con el banco de valores; la única deuda que queda hoy es el bocade de 650 millones de dólares. Si tomamos deuda del fondo fiduciario, que son 5 millones de dólares, el gobierno nacional nos acompaña con esta ayuda de financiamiento para poder afrontar y proyectar de acá en más estos 5 mil millones; va a haber un depósito de 2 mil millones y dos depósitos en noviembre", precisó.

"A esto hay que sumarle que nosotros congelamos los salarios del Poder Ejecutivo, empezamos con un achique de planta; después de la reunión de gabinete nos comprometimos con los ministerios de 280 bajas de cargos de planta política del ejecutivo. Son 280 personas que no están mas en relación de dependencia con el gobierno de Chubut, más la reducción de 40 contratos, más las bajas de las comisiones de servicio, más las 1634 horas cátedras en educación, se cuantifica en 600 millones de pesos anuales", enumeró y resaltó: "El Poder Ejecutivo que yo encabezo funciona con un presupuesto de 56 millones de pesos en un presupuesto de 150 millones de pesos; le estamos exigiendo al Poder Legislativo y Judicial que tengan gestos con toda la sociedad”.

"Con respecto a los aumentos desmedidos, el aumento que se dio fue del 38% con cláusula gatillo; es totalmente malicioso, mentiroso y anacrónico ese discurso de que utilizamos esos fondos de una manera discrecional y arbitraria. Al contrario hemos optimizado esos recursos, hoy estamos pagando la desidia, el mal uso de los fondos públicos y lo estamos ordenando. Hoy (Chubut) es una provincia con 960 viviendas en ejecución, obras eléctricas, energéticas, cuando esas obras deberían haberse terminado con el bono de los 650 millones de dólares. Nuestra responsabilidad es solucionar los problemas, lo que nosotros estamos haciendo es ordenando. Éste es un gabinete que es 100% mío; es un gabinete que está poniendo mucho de sí para sacar a la provincia adelante”, enfatizó el gobernador.

PEDIDOS DE JUICIO POLÍTICO

Consultado sobre los pedidos de juicio político, Arcioni expresó: “No lo veo como una posibilidad, ni siquiera está bajo análisis. No tengo ganas de renunciar, no le dedico ni un minuto de tiempo a esas operaciones políticas".

"Respecto a las declaraciones de los jueces de Comodoro Rivadavia -a los que denunciará el gobernador-, ahí le demuestra la calidad de algunos jueces del Poder Judicial", que "hacen proselitismo cuando no lo pueden hacer. Me reservo la opinión sobre esas personas. Habría que preguntarle a los abogados qué opinan de estos dos jueces. Hay muchas personas que han sido el fiel reflejo del fracaso en la actividad privada, de la inutilidad en la actividad privada que se refugian en un sueldo del estado y son los que le hacen tan mal a los poderes del Estado. Primero deberían haber demostrado que hicieron en la actividad privada para poder opinar como están opinando; muchos han demostrado inutilidad en lo privado y ocupan cargos públicos queriendo ser no sé qué cosa. Hay que preguntarles a los abogados del foro a ver qué opinan de estos jueces”, resumió el gobernador.

Finalmente, consideró que "hay muchos referentes de la oposición política que hoy están colaborando. Muchos y lo hacen de manera silenciosa aportando proyectos e ideas, estamos en permanente contacto con las cámaras de la industria, producción y federación; estamos proyectando la provincia”.

Fuente: ADNSur y FM del Lago.